Estagiário de banco é baleado em assalto em Cachoeiro

Jovem foi atingido no ombro durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta | Gazeta Online

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (21). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta o abordaram e ao negar a entrega do celular, foi atingido por um disparo no ombro. Um estagiário, de 19 anos, foi baleado durante um assalto no centro de, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (21). Segundo as primeiras informações da, dois homens em uma motocicleta o abordaram e ao negar a entrega do celular, foi atingido por um disparo no ombro.

Os militares informaram que o crime aconteceu por volta das 16h15, na Rua Vinte e Cinco de Março, em frente a um shopping no Centro. A vítima caminhava pela calçada quando foi abordada por um rapaz que seguia logo atrás. O bandido então tentou levar o celular do rapaz. Ele se negou, virando de costas e correndo em direção do interior de uma loja. Nesse momento, foi atingido na altura do ombro.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado pela unidade. A vítima é estagiária do Banestes. A assessoria do banco informou que está apurando a ocorrência, mas já ressalta que o estagiário não transportava malote de dinheiro. O banco dará assistência ao estudante e à família.