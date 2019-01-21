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Violência

Estagiário de banco é baleado em assalto em Cachoeiro

Um malote com documentos foi levado depois do jovem ser atingido com um tiro no ombro

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 20:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jan 2019 às 20:50
Jovem foi atingido no ombro durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um estagiário, de 19 anos, foi baleado durante um assalto no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (21). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta o abordaram e ao negar a entrega do celular, foi atingido por um disparo no ombro.
Os militares informaram que o crime aconteceu por volta das 16h15, na Rua Vinte e Cinco de Março, em frente a um shopping no Centro. A vítima caminhava pela calçada quando foi abordada por um rapaz que seguia logo atrás. O bandido então tentou levar o celular do rapaz. Ele se negou, virando de costas e correndo em direção do interior de uma loja. Nesse momento, foi atingido na altura do ombro.
O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado pela unidade. A vítima é estagiária do Banestes. A assessoria do banco informou que está apurando a ocorrência, mas já ressalta que o estagiário não transportava malote de dinheiro. O banco dará assistência ao estudante e à família.
Os bandidos fugiram levando um envelope que a vítima segurava, contendo alguns documentos, mas sem nada de valor. A Polícia Militar faz buscas pelos suspeitos, que estariam em uma moto, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo 181.

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