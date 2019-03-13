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Que calor!

Espírito Santo deve registrar 40ºC nesta quarta-feira, diz Incaper

Áreas menos elevadas da região Sul do ES devem ter máxima de 40°C nesta quarta-feira (13)

Publicado em 

13 mar 2019 às 13:04

Publicado em 13 de Março de 2019 às 13:04

Praticante de kitesurf em Camburi Crédito: Fernando Madeira
Já passou o protetor solar? A previsão do tempo indica que o Sol vai pocar nesta quarta-feira (13) no Espírito Santo. De acordo com o Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o calor vai predominar em quase todo o Espírito Santo, enquanto a região Sul deve registrar máxima de 40ºC.
Durante a tarde, o tempo muda apenas no trecho entre o Caparaó e o Sul da Região Serrana. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva isolada com trovoadas, mas o tempo segue aberto nas demais áreas do Espírito Santo.
Espírito Santo deve registrar 40 graus nesta quarta-feira, diz Incaper
> Recorde de calor: efeitos no corpo e o que fazer para sobreviver
O vento sopra com moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas. Veja a previsão do tempo do Incaper para estar quarta-feira (13):
GRANDE VITÓRIA
Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor. Não chove. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. Temperatura mínima de 23°C e máxima de 38°C. Em Vitória, mínima de 24°C e máxima de 37°C.
REGIÃO SUL
Na Região Sul, Sol e poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva à tarde nas proximidades do Caparaó. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas a previsão é de temperatura mínima de 23°C e máxima de 40°C. Nas áreas altas, mínima de 22°C e máxima de 34°C.
> Entenda como é possível índice de calor maior que 50ºC no ES
REGIÃO SERRANA
Na Região Serrana, Sol e poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva à tarde apenas nos trechos sul e oeste da região. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Nas áreas altas, mínima de 18°C e máxima de 32°C.
REGIÃO NORTE
Na Região Norte, poucas nuvens e calor. Não chove. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 38°C.
REGIÃO NOROESTE
Na Região Noroeste, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 23°C e máxima de 37°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21°C e máxima de 35°C.
REGIÃO NORDESTE
Na Região Nordeste, poucas nuvens e calor. Não chove. Temperatura mínima de 23°C e máxima de 36°C.

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