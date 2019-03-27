Escola interditada após rachadura em muro em Atílio Vivácqua

Alunos da Escola Guiomar Faria Moreno, de Atílio Vivácqua, estão sem aula desde a última sexta-feira (22). O local foi interditado pela Defesa Civil devido a um rachadura no muro que fica atrás das salas. A previsão é de que as aulas só retornem na próxima segunda-feira (01), em um novo local.

A direção da escola chegou a colocar um aviso no portão sobre a suspensão das aulas, mas não informava o motivo.

O açougueiro Renato França tem um filho de 6 anos matriculado na escola. Ele procurou a unidade na manhã desta quarta-feira (27) para tentar fazer a transferência do aluno para outra escola, mas se deparou com os portões fechados. “Eles avisaram a gente, as crianças estão correndo risco e não se sabe o que pode acontecer. Então eu vim pegar uma declaração para transferir meu filho para outra escola”, contou.

Segundo a secretária de educação de Eni Rodrigues, as aulas serão retomadas na próxima semana em um novo espaço. “Os alunos serão transferidos para a Paróquia Santo Antônio de Pádua. Lá foram disponibilizadas sete salas e as crianças não terão perda alguma porque lá tem local para fazer educação físicas e as salas são grandes”,