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Escola interditada após rachadura em muro em Atílio Vivácqua

Os alunos estão há quatro dias sem aula, mas as atividades só devem ser retomadas na próxima semana em outro local

Publicado em 27 de Março de 2019 às 19:46

Publicado em 

27 mar 2019 às 19:46
Alunos da Escola Guiomar Faria Moreno, de Atílio Vivácqua, estão sem aula desde a última sexta-feira (22). O local foi interditado pela Defesa Civil devido a um rachadura no muro que fica atrás das salas. A previsão é de que as aulas só retornem na próxima segunda-feira (01), em um novo local.
A direção da escola chegou a colocar um aviso no portão sobre a suspensão das aulas, mas não informava o motivo.
O açougueiro Renato França tem um filho de 6 anos matriculado na escola. Ele procurou a unidade na manhã desta quarta-feira (27) para tentar fazer a transferência do aluno para outra escola, mas se deparou com os portões fechados. “Eles avisaram a gente, as crianças estão correndo risco e não se sabe o que pode acontecer. Então eu vim pegar uma declaração para transferir meu filho para outra escola”, contou.
Segundo a secretária de educação de Eni Rodrigues, as aulas serão retomadas na próxima semana em um novo espaço. “Os alunos serão transferidos para a Paróquia Santo Antônio de Pádua. Lá foram disponibilizadas sete salas e as crianças não terão perda alguma porque lá tem local para fazer educação físicas e as salas são grandes”,
Ainda não existe um prazo de obras no muro.

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