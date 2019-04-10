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Violência

Em novo episódio de maus-tratos, cães são envenenados em Ibatiba

Há alguma semanas, um animal foi jogado da ponte da cidade, o que revoltou toda a comunidade; prefeitura fala em desafio à gestão pública e busca forma de trabalhar a conscientização

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:27

Publicado em 

10 abr 2019 às 17:27
A Associação de Respeito e Cuidado aos Animais (Arca) socorreu os cães Crédito: Internauta
Quatro cachorros com sinais de envenenamento foram encontrados na manhã desta quarta-feira (10), em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba. A Associação de Respeito e Cuidado aos Animais (Arca) socorreu os animais, mas um deles não sobreviveu. A prefeitura vai apurar o fato.
"Eles começaram a aparecer hoje envenenados. Encontramos quatro e demos carvão ativado (procedimento de emergência), mas infelizmente um morreu”, contou a psicóloga Luana Erika da Silva Nóia, voluntária da Arca.
> As penalidades da lei contra maus-tratos
Luana ainda disse que muitos cachorros são vistos em bando pelas ruas da cidade e que um deles chegou a ser jogado de uma ponte por um morador, mas ela garante que os animais são dóceis. “A sociedade começou a cobrar muito. Na semana retrasada um cara jogou um cachorro de cima da ponte. E agora começaram a colocar veneno. Já chegamos a ver bandos de 10 a 15 cachorros, mas eles são todos dóceis, as pessoas falam que não para justificar os maus-tratos”, disse.
A associação estuda um meio de conscientizar a população para que casos de maus-tratos, que são crimes, sejam evitados. 
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Ibatiba informou que busca alternativas para o abandono de cães nas ruas, inclusive, em conjunto com a Sociedade Civil Organizada, e que recentemente promovido uma visita ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, em Vitória, com participação da Associação de Cuidados e Respeito com os Animais (Arca) de Ibatiba.
> Como denunciar maus-tratos e abandono de animais
"Esse tema tem se apresentado como um desafio às Administrações Públicas e a sociedade em geral, o que não justifica ações populares extremistas como as que foram denunciadas, e elas serão apuradas dentro das responsabilidades que cabem à Vigilância em Saúde Municipal e Zoonose. Por fim registramos que repudiamos maus tratos com os animais e nos colocamos à disposição para dialogarmos sobre alternativas".

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