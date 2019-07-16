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Tráfico de drogas

Dois homens são presos em operação das polícias Civil e Militar

Também foram apreendidas drogas, arma de fogo e aparelhos celulares

Publicado em 

16 jul 2019 às 17:06

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 17:06

Operação Integrada entre PC e PM prende dois homens no Litoral Sul Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois homens foram detidos, com possível envolvimento com o tráfico de drogas, em Marataízes e Itapemirim, no Litoral Sul, na manhã desta terça-feira (16). Também foram apreendidas drogas, arma de fogo e aparelhos celulares.
A Polícia Militar disse que a operação era para cumprir mandados de busca e apreensão nos dois municípios. Em Itapemirim, na localidade de Graúna, um homem foi detido com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio desde 2016.
Na residência, onde o homem estava, os militares encontraram um revólver calibre 38, com três munições intactas, sem registro legal e quatro pedras de crack. Em um terreno, próximo a residência, ainda foram localizadas, em uma sacola que estava enterrada, dois potes contendo pólvora, um pode com chumbo e oito estojos de munição calibre 12.
No município de Marataízes, no bairro Barra de Itapemirim, um outro homem foi detido ao ser cumprido um mandado de busca e apreensão na rua residência e encontrados uma quantia de 10 mil reais e um aparelho celular, cujo IMEI, consta como produto de furto.
Os dois homens foram levados à delegacia e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória - CDP de Marataízes.

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