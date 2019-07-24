Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cachoeiro de Itapemirim

Criança pede leite como presente de aniversário no ES

Aos 9 anos de idade, Samuel preferiu receber caixas de leites para doar a grupo de combate ao câncer, em Cachoeiro de Itapemirim. "Já tenho brinquedos demais"

Publicado em 

23 jul 2019 às 22:29

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 22:29

Samuel Magalhães Araújo: criança que pediu caixas de leite no lugar de presentes de aniversário Crédito: Arquivo da família
Uma criança de 9 anos, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, decidiu fazer um pedido diferente em sua festa de aniversário. Ao invés do tradicional presente, ele pediu no convite caixas de leite para serem doadas a uma instituição filantrópica. A ação solidária foi elogiada pelos familiares e amigos do pequeno.
Segundo a mãe de Samuel Magalhães Araújo, a professora Cíntia dos Santos Magalhães, o menino tinha o desejo de arrecadar doações no aniversário, comemorado em 16 de julho, desde o último ano, mas em 2018 não foi à frente. Porém, o sentimento do menino não morreu. 
Perguntei se era mesmo isso que ele queria e ele me disse: Olha, mãe, quantos brinquedos eu tenho e que não precisava de mais. No convite dele, pedi que substituíssem o presente pelas caixas de leite. Alguns doaram dois litros, outros uma caixa com 12, ficou a critério de cada um
Mãe de Samuel
Apesar da festa pequena, para amigos e familiares, Samuel conseguiu arrecadar 83 litros de leite. As doações foram direcionadas pela mãe Cíntia dos Santos Magalhães à Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.
> Família de Vila Velha recebe doações após reportagem sobre fome
“Ele ficou muito feliz. Fiz questão dele ir também e conhecer a realidade do local. Os convidados acharam a ideia bem bacana e ele bem maduro. Ficaram felizes de poderem ajudar”, relembra a mãe.
A doação foi feita no último dia 22 de julho. O Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim mantém a Casa de Apoio exclusivamente através das doações de pessoas sensibilizadas com a causa. 
O imóvel abriga pacientes que moram longe de Cachoeiro, mas que ficam na cidade para a realização do tratamento de combate ao câncer.
> Aposentado cria guinho para ajudar cadeirante em Anchieta
TAMBÉM QUER AJUDAR?
A Casa de Apoio aos Portadores de Câncer fica na Rua Pedro Quinelato, nº 58/60, bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. O telefone da unidade (28) 3027-5198.
Para depósitos em dinheiro
Banco do Brasil
Agência: 083-3
Conta Corrente: 22082-5
Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim câncer doacao espírito santo solidariedade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados