Um acidente envolvendo um veículo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, tirou a vida de uma criança, na tarde deste domingo (06). O carro em que ela estava superlotado - com mais seis ocupantes - e capotou e bateu em um ponto de ônibus, na ES 482, na localidade de Morro Grande
Segundo a Polícia Militar, uma menina, de sete anos, identificada como Maria Vitoria Araújo Altoé, veio a óbito no local e os demais ocupantes ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para hospitais de Cachoeiro. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Criança morre após carro capotar e bater em ponto de ônibus em Cachoeiro
Além da Maria Vitoria, outras seis pessoas estavam no veículo, Volkswagen Gol de cor branca, que ficou com a frente totalmente destruída. A estrutura do ponto de ônibus foi ao chão com o impacto da batida.
Nesta segunda-feira (07), de acordo com a Santa Casa de Misericórdia, três adultos permaneciam no hospital internados no pronto-socorro e uma passava por cirurgia. O estado de saúde das outras duas crianças não foi divulgado.