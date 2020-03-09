Criança de 2 anos sai sozinha de creche em Cachoeiro, no Sul do ES

Menino de 2 anos sai sozinho, sem ser visto, de creche em Cachoeiro Crédito: Davi Monteiro/TV Gazeta Sul

Uma família de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , passou por um grande susto, na última sexta-feira (6), na hora da saída escolar do filho, uma criança de 2 anos e 3 meses. Segundo a mãe, o menino saiu sozinho da creche, sem ser visto, e foi encontrado a cerca de 200 metros da unidade escolar.

A mãe da criança, que não quis se identificar, contou que quem busca o filho na escola é um serviço de transporte escolar. O motorista percebeu que o menino não estava no local. Ele viu que a mochila dele estava pendurada no mesmo lugar de todo dia, mas ele mesmo, não foi encontrado", contou a mãe.

Tudo aconteceu por volta das 17h10, quando acontece a saída dos alunos. De acordo com a mãe, a sala em que ele estuda não tem um portão pequeno que impeça a passagem de crianças na porta. Durante a saída, a professora fica sozinha com os alunos.

"Na hora que a professora entregou um aluno, ele deve ter saído sozinho. Pelas imagens das câmeras da escola, deu para ver ele saindo sem ninguém perceber. Passou pelo portão principal e nem o porteiro viu" Mãe do menino - Ela não quis se identificar

ENCONTRADO POR MORADORES

O menino foi encontrado, atravessando a rua, por moradores do bairro que chegaram a levá-lo em um hotelzinho infantil particular, achando que ele teria saído de lá. Mas ao identificarem que ele não ficava na unidade, foram até a escola, onde os responsáveis chamaram os pais.

Quando cheguei à escola, por volta das 18h20, ele estava dormindo e só acordou em casa, tranquilo. A pedagoga que me atendeu percebeu que eu estava muito nervosa e não contou tudo que tinha acontecido, disse apenas que ele estava na calçada. Fui saber todo o relato depois, explicou a mãe.

IMAGENS DA CRIANÇA

Na manhã desta segunda-feira (9), a mãe foi até a escola e teve acesso às imagens de segurança, que mostraram alguns momentos do menino andando pela creche e pela calçada. Ainda de acordo com a mãe, apesar do grande susto, o menino passa bem. A família disse que a escola está dando assistência para entender o ocorrido e um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Cachoeiro.

Calçada por onde a criança de 2 anos passou após sair da creche em Cachoeiro Crédito: Davi Monteiro/TV Gazeta Sul

PREFEITURA DE CACHOEIRO