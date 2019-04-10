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Alerta

Cratera coloca motoristas em risco na ES 482, em Jerônimo Monteiro

Motoristas devem redobrar a atenção ao passar no trecho

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 15:45

Publicado em 

10 abr 2019 às 15:45
Cratera abre na ES 482, em Jerônimo Monteiro Crédito: Internauta Gazeta Online Carlos Farias
Uma cratera se formou há mais de um mês na rodovia BR 482, na altura de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. Os motoristas que passam no trecho devem redobrar a atenção, pois o local não está sinalizado.
O buraco fica no bairro Vila Cruzeiro, na pista que segue sentido Alegre - Cachoeiro. O aposentado Carlos Farias, 71 anos, contou que passa na rodovia constantemente e que chegou a se envolveu em um acidente.
“Já tem mais de mês, esse buraco fica em uma reta. Já até me envolvi em um acidente ali, foi Deus que me segurou. Está um perigo danado, uma coisa absurda”, contou.  
O OUTRO LADO  
O trecho é administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que foi questionado sobre o que será feito no local e se há previsão de instalar sinalização para evitar acidentes, mas a assessoria não respondeu até a publicação desta matéria. 

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