Corpus Christi: show de som e luz na Igreja Matriz de Castelo

Tradicionais tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo nesta quinta-feira (31) Crédito: Vagner Caliman

Castelo, no Sul do Estado, chega nesta quinta-feira (20) à sua 56ª edição com novidades. Além de uma exposição sobre o crescimento e a história do evento que se torna atração permanente na cidade, haverá momentos de um show de som e luz nas paredes da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. A festa de Corpus Christi em, no Sul do Estado, chega nesta quinta-feira (20) à sua 56ª edição com novidades. Além de uma exposição sobre o crescimento e a história do evento que se torna atração permanente na cidade, haverá momentos de um show de som e luz nas paredes da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

O evento, uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, começa amanhã (19) com a confecção dos tapetes e passadeiras durante a tarde. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Castelo, Nino do Val, às 22h haverá o espetáculo som e luz. “As imagens serão projetadas na lateral da catedral. Serão imagens da história da festa e também dos potenciais turísticos do município”,conta do Val.

No dia 20, ao final da procissão, o show de imagens será novamente exibido. Este ano, o tema da festa será “Todos comeram e ficaram satisfeitos (LC 9,17)”. Para a confecção de 1,5 km de tapete serão utilizados materiais como: palha de café, pó de café, pó de pneu, pó de serra, pedras em diversas granulações, folhas, cipreste, flores, papel, entre outros.

Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa e na montagem dos quadros e passadeiras. A festa é organizada pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, em parceria com a Prefeitura de Castelo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Exposição permanente

Castelo ganha uma exposição permanente de Corpus Christi, que reúne além da "Retrospectiva de Corpus Christi", iniciada em 1999, por iniciativa de Joelma Cellin e Luciano Tadeu Camporez. O material conta com materiais gráficos, fotos, publicações em jornais e revistas, e traz também elementos que simbolizam e identificam a festa.