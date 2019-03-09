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Afogamento

Corpo é encontrado boiando na praia de Itaoca, em Itapemirim

Vítima foi reconhecida pela esposa que esteve no local

Publicado em 09 de Março de 2019 às 19:06

Publicado em 

09 mar 2019 às 19:06
O corpo foi retirado do mar por guarda vidas Crédito: Internauta Gazeta Online
Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (09), boiando no mar da praia de Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul. De acordo com a Prefeitura de Itapemirim, ele foi encontrado por volta das 7h, quando iniciava o expediente de guarda-vidas no local. 
O órgão conta que os salva-vidas retiraram o corpo do mar e colocaram na praia, mas já estava sem vida. Pouco tempo depois, ele foi reconhecido pela própria esposa, que foi ao local, como Daniel Bragança Teixeira Neto, de 28 anos.
Abalada, ela contou que Daniel era morador do bairro Vilage da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a viúva, ele saiu de casa, na noite desta sexta-feira (8), por volta das 23h, embriagado. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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