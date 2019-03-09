Corpo é encontrado boiando na praia de Itaoca, em Itapemirim

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (09), boiando no mar da praia de Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul. De acordo com a Prefeitura de Itapemirim, ele foi encontrado por volta das 7h, quando iniciava o expediente de guarda-vidas no local.
O órgão conta que os salva-vidas retiraram o corpo do mar e colocaram na praia, mas já estava sem vida. Pouco tempo depois, ele foi reconhecido pela própria esposa, que foi ao local, como Daniel Bragança Teixeira Neto, de 28 anos.
Abalada, ela contou que Daniel era morador do bairro Vilage da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a viúva, ele saiu de casa, na noite desta sexta-feira (8), por volta das 23h, embriagado. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.