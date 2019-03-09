Corpo é encontrado boiando na praia de Itaoca, em Itapemirim

O corpo foi retirado do mar por guarda vidas Crédito: Internauta Gazeta Online

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (09), boiando no mar da praia de Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul. De acordo com a Prefeitura de Itapemirim, ele foi encontrado por volta das 7h, quando iniciava o expediente de guarda-vidas no local.

O órgão conta que os salva-vidas retiraram o corpo do mar e colocaram na praia, mas já estava sem vida. Pouco tempo depois, ele foi reconhecido pela própria esposa, que foi ao local, como Daniel Bragança Teixeira Neto, de 28 anos.