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Chuva

Chuva forte, granizo e ruas alagadas no Sul do Espírito Santo

Há registros de queda de árvores e destelhamento de galpões
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2019 às 21:06

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 21:06

Chuva de granizo, com ventos fortes e alagamentos em ruas. Este foi o saldo da chuva rápida que atingiu alguns municípios do Sul do Estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, houve destelhamento de galpões. Já em Muniz Freire e Castelo ventou forte e ruas ficaram alagadas.
Em Piaçú, Muniz Freire. Chuva alagou ruas Crédito: Diorgenes Ribeiro
Em Muniz Freire, o morador Diorgenes Ribeiro contou que a chuva forte durou uns 25 minutos na sede e foi acompanhada de rajadas de ventos. “Houve registros de casas destelhadas e árvores que caíram. Em alguns momentos, teve até pedras de granizo. Fez muito calor antes da chuva”, contou o morador.
O coordenador da Defesa Civil do município de Muniz Freire, José Natal, contou que choveu granizo no distrito de Piaçu e confirmou o destalhamento do terraço de uma casa. Ninguém ficou ferido. Internautas registraram ruas alagadas também no distrito.
Em Cachoeiro de Itapemirim, o vento também causou estragos em galpões de telha galvanizadas nos bairros BNH e Caiçara. Por conta da queda de galhos e troncos de árvores sobre fios, faltou energia elétrica nos bairros Caiçara, BNH, Marbrasa, Coramara e Aeroporto.
Sobre a falta de energia, em nota, a concessionária disse foi registrado um aumento de ocorrência de falta de energia em Cachoeiro em razão do temporal que atingiu a cidade essa tarde. 
Já em Castelo, a internauta Isabela Altoé registrou em um vídeo o temporal por volta das 16h. “Veio com granizo, em Caxixe Quente, interior de Castelo”, contou Jaílton Brambilla. A Defesa Civil registrou a queda de dois postes de comunicação de uma empresa de telefonia, às margens da ES 166, que liga Venda Nova do Imigrante a Castelo.

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