Chapas são transportadas sem amarração em rodovia de Castelo

Em nota, a, responsável pelo trecho entre Castelo e Venda Nova, confirmou a infração do motorista do caminhão, como transporte irregular. A infração é gravíssima. Os militares disseram ainda que fiscalizam, mas que conta com a ajuda da população. Caso alguém flagre casos como este, deve ligar para o 190 e dar detalhes do local, modelo do veículo e a placa.