Chapas de pedras caem de caminhão em rodovia de Cachoeiro

Diversas chapas de nanoglass (um tipo pedra industrializada de alto valor) caíram de um caminhão na BR 393, km 02 do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente aconteceu às 13h30 desta segunda-feira (01) em uma das principais vias do município e deixou parte da via interditada para a limpeza.
Segundo a Polícia Rodovia Federal, as chapas caíram na pista sentido Atílio Vivácqua X Cachoeiro e não houve vítima. Um trator fez a limpeza da pista. O caminhão foi apreendido pela PRF encaminhado a um pátio conveniado na cidade.