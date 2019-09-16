Centro de Cachoeiro de Itapemirim terá orquestra de bateristas

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, receberá nesta quarta-feira (18) o primeiro encontro de bateristas do município. O evento, segundo a organização, reunirá mais de 30 músicos que tocarão simultaneamente. A Praça Jerônimo Monteiro, ponto turístico do centro de, no Sul do Estado, receberá nesta quarta-feira (18) o primeiro encontro de bateristas do município. O evento, segundo a organização, reunirá mais de 30 músicos que tocarão simultaneamente.

Segundo o idealizador e organizador do evento, Cristiano Rocha, o evento será aberto ao público que quiser prestigiar e aos bateristas, que desejarem se unir ao grupo. Ele conta que se inspirou em eventos que acontecem em outros estados. “A ideia já tem dois anos. Teremos uma banda base no palco e os bateristas tocarão a mesma música, juntos”, revela Rocha.

O organizador, que é baterista há 18 anos, conta que não haverá ensaios. Os músicos que confirmaram presença são da região sul e receberam o repertório de músicas e métricas que serão apresentados ao público. “Estão no repertório os sucessos de AC/DC, Guns N' Roses, Michael Jackson e uma homenagem a Roberto Carlos, com ‘Alem do Horizonte”, conta o organizador.

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