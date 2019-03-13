Caso Jane Cherubim: veículos de irmãos e agressor passam por perícia

Dois carros dos irmãos da vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, e um, do então namorado, Jonas Amaral, de 34 anos, foram periciados na tarde desta terça-feira (12), em Guaçuí, Região do Caparaó. A busca, de acordo com a polícia, é por vestígios de sangue do casal. Jane foi espancada por Jonas após saírem de uma choperia, na madrugada de segunda-feira (04).
Segundo o delegado de Guaçuí, José Maria Simão, que também reponde pela delegacia de Dores do Rio Preto, onde o crime aconteceu, uma equipe de perícia técnica veio de Vitória para realizar a análise em três carros: um Volkswagen Golf, que pertence a Salvador Cherobin, uma Saveiro, do irmão Cleiton Cherobin, e o Gol, do Jonas Amaral.
A intenção é encontrar vestígios de sangue do casal. “O trabalho foi feito para ver se há vestígios de sangue também para esgotar as possibilidades do paredeiro do Jonas, que está sumido. Pode estar escondido ou morto também, estamos fazendo para nada passar batido”, disse o delegado, ao ser questionado sobre outras linhas de investigação do caso.
O trabalho começou por volta das 15h e aconteceu dentro de uma funilaria de uma concessionária no município de Guaçuí. “O luminol é uma substância que reage com sangue. Se achar, vai colher para fazer DNA e tem que estar em ambiente escuro. Lá tem uma estufa para pintar carro e é totalmente escuro, propício para a perícia” revela José Maria. Ainda não há previsão da conclusão da perícia.
RECUPERAÇÃO
O irmão de Jane, Salvador Cherobin, disse que a irmã está cada dia melhor. Sem revelar o local onde a vendedora se recupera, ele afirmou que ela recebe apoio da família 24 horas. “Ela vem melhorando graças a Deus. Tem falado bem, mas baixinho, sente um pouco de dor na boca e ainda está um pouco debilitada. A parte psicológica é que mais nos preocupa, mas está começando esse trabalho com psicólogos”, afirma.
A família tem receio quanto à integridade física de Jane e não descarta a possibilidade de aumentar a segurança. “É nossa preocupação, ela não fica momento nenhum sozinha. Ele pode estar em qualquer lugar e é também uma preocupação dela e da família também”, disse Salvador.
Caso Jane Cherubim - veículos de irmãos e agressor passam por perícia
RELEMBRE O CASO
A vendedora foi espancada às 3 horas da madrugada do dia 4 de março, após sair do local de trabalho, uma choperia, com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, ela foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Ela foi levada para a Casa de Caridade de Carangola (MG), onde ficou internada por seis dias.