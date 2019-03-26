Carros batem após conversão proibida em Cachoeiro

Uma conversão em um local proibido resultou em um acidente na noite desta segunda-feira (25) no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os ocupantes não se feriram.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h30. Os envolvidos contaram que o motorista do Fusca realizou uma conversão proibida, invadindo a contramão e acabou batendo de frente contra um Gol. Ninguém ficou ferido.
Medidas administrativas foram tomadas no local e os condutores foram orientados a acionar guinchos para remoção dos veículos.