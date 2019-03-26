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Acidente

Carros batem após conversão proibida em Cachoeiro

Acidente aconteceu no bairro Caiçara. Os ocupantes não se feriram

Publicado em 26 de Março de 2019 às 14:28

Publicado em 

26 mar 2019 às 14:28
Uma conversão em um local proibido resultou em um acidente na noite desta segunda-feira (25) no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os ocupantes não se feriram.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h30. Os envolvidos contaram que o motorista do Fusca realizou uma conversão proibida, invadindo a contramão e acabou batendo de frente contra um Gol. Ninguém ficou ferido. 
Medidas administrativas foram tomadas no local e os condutores foram orientados a acionar guinchos para remoção dos veículos.
 

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