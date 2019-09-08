Carro pega fogo após bater em muro em Vargem Alta

Uma cena assustou quem passava pela, em, por volta das 21h30 deste sábado (7). Um carro pegouapós bater no muro de um restaurante, às margens da rodovia, e ficou totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e informou que todo o trabalho para apagar o fogo levou cerca de 20 minutos. Segundo populares, o motorista, que estava sozinho no veículo, estava bem machucado e foi socorrido pela ambulância do município de Vargem Alta e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.