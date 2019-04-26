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Acidente

Carreta tomba na BR 101 em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h55, no quilômetro 448

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 18:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2019 às 18:56
Carreta tomba na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Maria Andrea
Um acidente no final da manhã desta sexta-feira (26) deixou o trânsito lento na BR 101, na altura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Uma carreta tombou próximo a uma curva. Segundo a concessionária Eco101, ninguém ficou ferido.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h55, no quilômetro 448. A carreta seguia no sentido crescente, de Vitória para o Rio de Janeiro. O motorista não ficou ferido, mas houve relato a polícia de que pessoas estariam tentando saquear a carga.
Houve interdição parcial da pista. A Eco101 informou que o veículo será removido da pista após a realização do transbordo da carga, serviço que será feito pela empresa responsável pela carga.
Para atendimento da ocorrência foram acionadas equipes da ambulância, guincho leve, guincho pesado e viatura de inspeção, além PRF para apoio. O trecho está sinalizado e o tráfego segue em pare e siga, pois o veículo ainda não foi retirado do local.

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