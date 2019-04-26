Carreta tomba na BR 101 em Mimoso do Sul

Um acidente no final da manhã desta sexta-feira (26) deixou o trânsito lento na, na altura de, no Sul do Estado. Uma carreta tombou próximo a uma curva. Segundo a concessionária Eco101, ninguém ficou ferido.

Segundo a(PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h55, no quilômetro 448. A carreta seguia no sentido crescente, de Vitória para o Rio de Janeiro. O motorista não ficou ferido, mas houve relato a polícia de que pessoas estariam tentando saquear a carga.

Houve interdição parcial da pista. A Eco101 informou que o veículo será removido da pista após a realização do transbordo da carga, serviço que será feito pela empresa responsável pela carga.

Para atendimento da ocorrência foram acionadas equipes da ambulância, guincho leve, guincho pesado e viatura de inspeção, além PRF para apoio. O trecho está sinalizado e o tráfego segue em pare e siga, pois o veículo ainda não foi retirado do local.