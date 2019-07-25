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Acidente

Carreta com blocos de pedra tomba em Iconha

Motoristas que passaram logo após o acidente ficaram assustados

Publicado em 

25 jul 2019 às 18:46

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 18:46

Blocos caíram na rodovia que liga Iconha a Vargem Alta Crédito: Geovani Bérgamo
Uma carreta carregando dois blocos de pedra tombou na tarde desta quinta-feira (25) em Iconha, no Sul do Estado. A carroceria tombou na pista e o motorista não se feriu. Motoristas que passaram logo após o acidente ficaram assustados.
O acidente aconteceu na Rodovia Darcy Marchiori, que liga Iconha a Vargem Alta, por volta das 15h. As causas do acidente ainda não foram informadas, segundo a Polícia Militar. Mas, motoristas dizem que a carreta teria dado um ‘L’ na pista.
Crédito: Geovani Bérgamo
"Passei logo após o acidente. A pista ficou fechada uns 30 minutos e depois liberou em pare e siga. O motorista não se feriu. Foi um susto", contou o motorista Geovani Bergano. 
Com o impacto das pedras, um buraco se formou no asfalto. O trânsito segue em meia pista. De acordo com os militares, o dono da carga estava providenciando a retirada dos blocos da pista.

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