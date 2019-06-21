Capixaba na NBA: Didi grava vídeo agradecendo apoio de Cachoeiro

O atleta Marcos Henrique Louzada, mais conhecido como Didi, que foi selecionado para atuar na NBA, nos Estados Unidos, gravou um vídeo agradecendo o apoio de Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade. No vídeo, ele fala que a sua convocação foi inesquecível.
Didi tem 19 anos e foi revelado pela Liga Urbana de Basquete (Lusb). Ele atua em São Paulo e foi convidado pelo New Orleans Pelicans, no Draft para a temporada 2019/2020 da National Basketball Association (NBA).
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, anunciou que o atleta receberá a comenda Rubem Braga, maior honraria concedida pelo município. A mãe de Didi, acompanha o filho nos Estados Unidos.