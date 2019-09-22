Cão policial ajuda a encontrar drogas escondidas em Cachoeiro

apreendeu na noite deste sábado (21), no bairro Elpídio Volpini (Valão), em, no Sul do Estado, 70 buchas de maconha e quatro pedras de crack que estavam escondidas.

A ação aconteceu por volta das 20h, depois que a polícia foi informada de que um indivíduo teria escondido drogas na Rua Abelardo Machado. Os militares foram ao local com oMessi, que encontrou as drogas escondidas.

De acordo com a PM, Messi farejou a maconha que estava debaixo de madeiras e o crack que estava enterrado. Ninguém foi preso e a droga foi entregue na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia reforça que a população pode denunciar, sem se identificar, pelos telefones 181 e 190.