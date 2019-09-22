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Após denúncia

Cão policial ajuda a encontrar drogas escondidas em Cachoeiro

A maconha, que estava embaixo de madeiras, e o crack, que estava enterrado, foram encontrados pelo cão policial Messi em uma rua do bairro Elpídio Volpini

Publicado em 

22 set 2019 às 10:29

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 10:29

Cão policial ajuda a encontrar droga escondida em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu na noite deste sábado (21), no bairro Elpídio Volpini (Valão), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, 70 buchas de maconha e quatro pedras de crack que estavam escondidas.
A ação aconteceu por volta das 20h, depois que a polícia foi informada de que um indivíduo teria escondido drogas na Rua Abelardo Machado. Os militares foram ao local com o cão policial Messi, que encontrou as drogas escondidas.
De acordo com a PM, Messi farejou a maconha que estava debaixo de madeiras e o crack que estava enterrado. Ninguém foi preso e a droga foi entregue na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia reforça que a população pode denunciar, sem se identificar, pelos telefones 181 e 190.
 

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