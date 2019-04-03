Candidatos lotam ginásio em busca de emprego em Cachoeiro de Itapemirim

Candidatos aguardando para se candidatar para uma vaga de emprego em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online

Centenas de pessoas lotaram o Ginásio de Esportes Nello Vola Borelli, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim , em busca de uma vaga de emprego. Nesta quarta-feira (03) ocorreu a primeira fase da seleção para 223 vagas de vigilante. O selecionados irão atuar nas escolas do município.

O vigilante Nilo César Lima já tem experiência na área e apareceu para tentar a sorte. “A gente viu no anúncio que ia ter a chamada e é por isso que eu estou aqui hoje”, disse.

Pedro José está desempregado desde dezembro do ano passado. “É complicado, porque a gente planejava uma coisa e aconteceu outra. Fiz um orçamento que não deu certo. Aí estou tentando regular a situação”, contou.

Esta é a primeira fase do processo seletivo com avaliação médica e cadastro dos documentos. Roberto da Silva pegou a senha de número 11. Ele ficou horas na fila para ser um dos primeiros a ser atendido. “A gente está precisando. O desemprego está grande, apareceu essa oportunidade e vamos correr atrás. Sem carteira assinada estou há mais de dez anos, só fazendo bico e de contrato”, explicou.

A vigilante Elisangela Nascimento já trabalha na portaria de uma escola de Cachoeiro de Itapemirim, mas precisa passar todo ano por esse processo pra continuar contratada. “Todo ano temos que passar pelo processo seletivo, mas esperamos que agora dê tudo certo”.

Seiscentas senhas foram distribuídas pela manhã e muitas pessoas foram embora sem conseguir atendimento.