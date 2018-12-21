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Calor

Calor 'derrete' caixa d'água em Rio Novo do Sul

Nos últimos dias, o sol não tem dado trégua para o capixaba

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 21:34
Uma moradora do interior do município de Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, flagrou uma cena curiosa na manhã desta quinta-feira (20). As altas temperaturas da região, revela, fizeram a caixa d'água ficar deformada, como se estivesse 'derretendo'.
O flagrante foi feito pela moradora Marta Martins Mozer. A caixa fica em Cachoeirinha. É do meu vizinho e fica em cima de uma pedra. A caixa encolheu mesmo. Acho que foi ontem (19), pois nesta quinta-feira (20) de manhã já estava assim. E olha que a caixa é bem nova, contou.
INSTALAÇÃO INCORRETA
Acionada pela reportagem, uma empresa que fabrica caixas d'água de polietileno explica que o 'derretimento' pode ter sido causado por uma instalação incorreta. "Como podemos ver, parte está fora da base, ficando sem suporte e cedendo com o peso da água. A instalação correta exige, entre outros detalhes, que seja feita em uma base sólida e nivelada, impedindo a deformação do material".
> Espírito Santo vai ter um verão de pocar em 2019
Nos últimos dias, o sol não tem dado trégua para o capixaba. Segundo o Climatempo, a máxima em Rio Novo do Sul nesta quinta-feira (20) foi de 35 °C. Para esta sexta (21), o calor deve continuar, com expectativa de máxima de 37 °C e mínima de 27 °C.

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