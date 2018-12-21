Calor 'derrete' caixa d'água em Rio Novo do Sul

Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, flagrou uma cena curiosa na manhã desta quinta-feira (20). As altas temperaturas da região, revela, fizeram a caixa d'água ficar deformada, como se estivesse 'derretendo'. Uma moradora do interior do município de, região Sul do Espírito Santo, flagrou uma cena curiosa na manhã desta quinta-feira (20). As altas temperaturas da região, revela, fizeram a caixa d'água ficar deformada, como se estivesse 'derretendo'.

O flagrante foi feito pela moradora Marta Martins Mozer. A caixa fica em Cachoeirinha. É do meu vizinho e fica em cima de uma pedra. A caixa encolheu mesmo. Acho que foi ontem (19), pois nesta quinta-feira (20) de manhã já estava assim. E olha que a caixa é bem nova, contou.

INSTALAÇÃO INCORRETA

Acionada pela reportagem, uma empresa que fabrica caixas d'água de polietileno explica que o 'derretimento' pode ter sido causado por uma instalação incorreta. "Como podemos ver, parte está fora da base, ficando sem suporte e cedendo com o peso da água. A instalação correta exige, entre outros detalhes, que seja feita em uma base sólida e nivelada, impedindo a deformação do material".