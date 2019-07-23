Caixa de energia pega fogo em asilo de Piúma

Piúma, litoral Sul do Estado, levaram um grande susto na manhã desta terça-feira (23). A caixa de energia do local pegou fogo. Pessoas que passaram pelo local ajudaram a conter o fogo. Ninguém ficou ferido. Os funcionários de um lar de idosos no Centro de, litoral Sul do Estado, levaram um grande susto na manhã desta terça-feira (23). A caixa de energia do local pegou fogo. Pessoas que passaram pelo local ajudaram a conter o fogo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a coordenadora do Lar de Idosos Vovó Izalina, Maria José Sherrer, o caso aconteceu por volta das 10h. “Uma funcionária viu a fumaça e me avisou. Logo, os carros e vizinhos também pararam para ajudar. Foi feio. O relógio derreteu. Acionamos a concessionária e estamos sem energia ainda”, contou a coordenadora.

Os idosos do lar, segundo Maria José, só perceberam o caso quando a TV desligou. Eles estavam em uma área dos fundos e não inalaram fumaça.