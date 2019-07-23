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Incêndio

Caixa de energia pega fogo em asilo de Piúma

Funcionários e pessoas que passaram pelo local ajudaram a conter o incêndio

Publicado em 

23 jul 2019 às 19:02

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 19:02

Os funcionários de um lar de idosos no Centro de Piúma, litoral Sul do Estado, levaram um grande susto na manhã desta terça-feira (23). A caixa de energia do local pegou fogo. Pessoas que passaram pelo local ajudaram a conter o fogo. Ninguém ficou ferido.
Segundo a coordenadora do Lar de Idosos Vovó Izalina, Maria José Sherrer, o caso aconteceu por volta das 10h. “Uma funcionária viu a fumaça e me avisou. Logo, os carros e vizinhos também pararam para ajudar. Foi feio. O relógio derreteu. Acionamos a concessionária e estamos sem energia ainda”, contou a coordenadora.
Os idosos do lar, segundo Maria José, só perceberam o caso quando a TV desligou. Eles estavam em uma área dos fundos e não inalaram fumaça.
A internauta Taynara Xavier registrou a cena, logo após o incêndio. “Vi o fogo de longe, pensei que fosse até uma casa. Quando cheguei perto vi que era o padrão. Já havia sido controlado quando passei”, disse a internauta. A energia foi restabelecida por volta das 16h.

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