Cadela é resgatada após cair de pedra em Rio Novo do Sul

Uma cadela da raça "Beagle" foi resgatada no início da tarde de domingo (18), por volta das 12h, após cair de uma altura de 50 metros, na pedra do Frade e a Freira, localizado em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. A operação de resgate durou quase quatro horas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal caminhava em uma trilha, quando a cadela se soltou do colo de um dos donos, para correr atrás de uma lagartixa, e acabou caindo da pedra. Eles acionaram os bombeiros, que estiveram no local.
Para resgatar o animal, foi necessário realizar um rapel. Os bombeiros encontraram uma árvore com um tronco grosso e fizeram o procedimento de ancoragem. Um militar, com a ajuda dos colegas, desceu 50 metros para encontrar a cadela. Ao avistar o bombeiro, o animal ainda se assustou, saiu correndo por mais 10 metros de morro abaixo e quase caiu novamente em uma outra laje de pedra.
"Maju" foi encontrada em uma área de difícil acesso, com cactos e galhos. O bombeiro teve que quebrar as plantas para conseguir chegar ao local. Ao pegá-la, o militar, de início, teve que subir com a cadela usando somente a corda. Depois ele conseguiu uma cestinha para colocar o animal.
A cadela foi entregue com vida ao casal. Após conferir que "Maju" estava bem, eles foram liberados para levá-la ao veterinário por conta do acidente.
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