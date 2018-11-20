Cadela é resgatada após cair de pedra em Rio Novo do Sul

Parao animal, foi necessário realizar um rapel. Os bombeiros encontraram uma árvore com um tronco grosso e fizeram o procedimento de ancoragem. Um militar, com a ajuda dos colegas, desceu 50 metros para encontrar a. Ao avistar o bombeiro, o animal ainda se assustou, saiu correndo por mais 10 metros de morro abaixo e quase caiu novamente em uma outra laje de pedra.