Cachoeiro Stone Fair atrai novos expositores do setor de rochas

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é conhecida pela forte atuação no setor de rochas ornamentais e, há exatos 30 anos, a cidade é a sede de uma feira internacional focada exclusivamente no mercado de mármore e granito, principalmente em seu beneficiamento. , no Sul do Estado, é conhecida pela forte atuação no setor de rochas ornamentais e, há exatos 30 anos, a cidade é a sede de uma feira internacional focada exclusivamente no mercado de, principalmente em seu beneficiamento.

Cachoeiro Stone Fair será realizada entre os dias 27 e 30 de agosto com a participação de 180 empresas, e destas, 40 estarão expondo pela primeira vez. Além de empresários locais, a feira terá expositores de outros países, como a Índia, China e Itália. Este ano, aserá realizada entre os dias 27 e 30 de agosto com a participação de 180 empresas, e destas, 40 estarão expondo pela primeira vez. Além de empresários locais, a feira terá expositores de outros países, como a Índia, China e Itália.

A organizadora da feira, Flavia Milaneze, fala da satisfação em ver o fortalecimento do evento. “A gente fica sempre muito feliz com essa procura, porque é uma feira que já tem 30 anos e, ainda assim, a cada ano ela vai atraindo um número maior de empresas que querem entrar, atuar e se desenvolver no mercado de mármore e granito.”

Uma das expositoras que estará estreando na Cachoeiro Stone Fair é a Vânia Paixão, que já trabalha no setor há 20 anos, mas nunca esteve com estande no evento. “Nossa empresa sempre foi muito atuante no mercado externo, depois evoluímos também na área de mineração dos nossos materiais, por isso, achamos importantes tornar o nosso trabalho mais notório para o mercado interno.”

Quem já é acostumado com o evento, como o expositor Marson Moraes, que há oito anos, expõe na feira, conta como é os preparativos. “A semana que antecede a feira pra mim é aqui dentro (parque de exposição). Nem na empresa eu vou, venho pra cá e fico com o pessoal. Me torno mestre de obras com eles.”

O evento que utiliza uma área de 30 mil m², reúne marmoristas, distribuidores, importadores e profissionais de construção civil que buscam novidades no setor. Além dos negócios que são fechados durante o evento, a feira garante novas possibilidades até depois de encerrado.

“Muito negócios acontecem durante os quatro dias, mas tem um número enorme que continua pós feira. Quando o evento termina, cerca de dois ou três meses depois ainda tem o fechamento daquilo que começou aqui”, explica a organizadora.

A Cachoeiro Stone Fair, realizada no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, é direcionada a empresários e profissionais do setor, com acesso a visitantes cadastrados. Durante a feira, é realizado projetos paralelos, como o Clube do Marmorista, que convida compradores nacionais para visitar o evento; o Portas Abertas, que leva visitantes às empresas expositoras em Cachoeiro; e 1º Encontro Nacional de Distribuidores de Chapas, que tem o objetivo de discutir o setor com os distribuidores de chapas de todo o Brasil.

Serviço

Cachoeiro Stone Fair

Data: 27 e 30 de agosto de 2019

Endereço: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, Rod. Cachoeiro x Muqui, KM 01, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES

Horário: 14h às 20h (acesso até às 19h)

Público alvo: empresários e profissionais do setor