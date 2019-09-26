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ES 165

Batida entre caminhão e caminhonete deixa duas pessoas feridas no ES

A colisão aconteceu em uma curva, próximo a um armazém de grãos

Publicado em 

26 set 2019 às 10:45

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 10:45

Acidente deixa duas pessoas feridas em Conceição do Castelo Crédito: Polícia Militar
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na noite desta quarta-feira (25) na ES 165, em Conceição do Castelo, no Sul do Estado. A colisão aconteceu em uma curva, próximo a um armazém de grãos.
A Polícia Militar informou que foi acionada e conversou com o motorista do caminhão que seguia no sentido BR 262. Ele disse que uma caminhonete, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão, se chocando na lateral do seu caminhão e caindo na ribanceira.
O Corpo de Bombeiros fez o socorro dos dois ocupantes da caminhonete que ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital em Venda Nova do Imigrante.
A polícia fez o teste do bafômetro no motorista do caminhão e constatou negativo para o consumo de álcool. Como não tinha nenhuma irregularidade com a documentação do condutor e a do veículo, ele foi liberado no local.
 

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