Arena de Verão agita turistas em Marataízes

Aulas de zumba, beach tênis, futevôlei e até handebol de areia são algumas das atividades que estão chamando a atenção de quem passa pela Arena Verão, montada na Praia Central de Marataízes , Litoral Sul capixaba. As atividades, para todas as idades, vão até o final do mês de janeiro.

Arena de verão em Marataízes Crédito: WALLACE HUll

Realizado pela Tv Gazeta Sul, em parceria com a prefeitura de Marataízes, as atividades no espaço montado às margens da Avenida Atlântica, Praia Central começam logo cedo. Com o apoio de profissionais e educadores físicos, neste domingo (20), às 7h, o dia começa com orientação de caminhada, de corrida e ciclismo.

Para esquentar as areias, tem aulão de zumba, às 9h. A programação segue com peteca, altinha, frescobol, beach tênis e outras modalidades no espaço. E, também tem espaço reservado para os pequenos na arena com leitura, pintura infantil, jogos de são e construção de brinquedos.

Durante a tarde, por volta das 16h do sábado, além da reabertura das atividades esportivas, tem sorteio de brindes. “O projeto além de trazer interatividade e lazer à população, causa grande impacto turístico para o município”, afirma o coordenador de Marketing da Tv Gazeta Sul.