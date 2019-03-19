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Perigo

Alunos se furam com medidor de glicose e vão parar em hospital no ES

Aparelho havia sido descartado irregularmente em um terreno baldio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2019 às 22:02

Publicado em 18 de Março de 2019 às 22:02

Crédito: Freepik
Dez alunos de uma escola municipal de Jerônimo Monteiro, na região Sul do Espírito Santo, foram levados para o hospital de Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região, depois de se perfurarem com uma lanceta – medidor de glicose, usado por pacientes em tratamento de diabetes. O aparelho foi descartado irregularmente em um terreno baldio, onde foi encontrado pelos estudantes.
Na unidade de ensino municipal, localizada em Parada Cristal, os alunos — com idades entre 10 e 11 anos — começaram a se furar com o aparelho, no horário de recreio. Assim que os gestores da escola tomaram conhecimento, recolheram o medidor, acionou os pais dos envolvidos e encaminhou os alunos ao hospital da cidade.
> Confusão em hospital vira caso de polícia
Em seguida, o hospital de Jerônimo Monteiro acionou um médico infectologista e as crianças foram conduzidas para o Hospital Infantil Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa), onde todos os alunos passaram por triagem e realizaram os procedimentos necessários para evitar qualquer tipo de contágio de doença transmissível por contato sanguíneo, conforme determina o protocolo de saúde.
A prefeitura reforça que realizará o acompanhamento de saúde desses alunos, no prazo determinado pelo hospital. O município explicou que não sabe ainda a origem do instrumento, se é de uso hospitalar e ou pessoal.
> Leia mais notícias da região Sul do ES

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