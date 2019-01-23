Alegre: delegado pede prisão de motorista em acidente com duas mortes

Ônibus seguia sentido Alegre Crédito: Internauta

acidente com ônibus que transportava universitários na Serra de Anutiba, em A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava ona Serra de Anutiba, em Alegre , na região do Caparaó. Duas mulheres morreram e 24 pessoas ficaram feridas. Os laudos apontaram que o veículo não apresentava condições de segurança mínimas necessárias a uma condução segura.

O acidente aconteceu no dia 22 de novembro de 2018. O veículo seguia de Muniz Freire, na região do Caparaó, com 28 estudantes para duas universidades de Alegre. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o motorista - que também é proprietário do veículo - teria perdido o controle em uma curva e, para não cair em uma ribanceira, manobrou para tentar voltar para a pista. O coletivo tombou e deslizou por alguns metros antes de parar.

Tereza Fasta da Silva Neta, 20 anos, morreu no local do acidente e Joilma Couto Cazzador, 40 anos, faleceu a caminho do hospital. Os outros feridos foram encaminhados para hospitais da região. Uma das estudantes, uma jovem de 18 anos, teve o braço amputado.

De acordo com o laudo da perícia realizada no ônibus, foram encontradas diversas irregularidades e “condições operacionais deficientes em decorrência do desgaste dos pneumáticos traseiros e que o sistema de freio se apresentava em péssimas condições operacionais, com capacidade de frenagem extremamente baixa, não apresentando o veículo, dessa maneira, condições de segurança mínimas necessárias a uma condução segura...”.

PEDIDO DE PRISÃO

O motorista José Roberto Pinheiro, de 53 anos, foi indiciado por dois homicídios dolosos (assumiu o risco devido às más condições do veículo), quatro lesões corporais graves, uma lesão corporal gravíssima e sete lesões corporais leves. O delegado Ricarte Teixeira concluiu o inquérito, mas disse que nem todas as vítimas foram ouvidas.

“Do jeito que o ônibus estava passou do limite da negligência. Ele - o motorista - assumiu o risco devido à falta de cuidado. Ele pode ser condenado a mais de 20 anos de prisão. É importante que as vítimas compareçam e, se tiver interesse, pode procurar a delegacia para encaminharmos para exame”, disse. O delegado pediu à Justiça a prisão do motorista.

DEFESA

Por meio de nota, a defesa de José Roberto Pinheiro garantiu que todos os documentos relativos às revisões dos freios e demais manutenções do veículo, realizadas em 14 de agosto, 25 de setembro e 26 de outubro de 2018, além de compra de pneus em 19 de setembro, também de 2018, já foram juntados no inquérito policial, que tramita junto à delegacia de Alegre, sendo que foram esclarecidos todos os fatos relativos ao acidente naquela ocasião.