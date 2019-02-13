Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é baleado nas costas por causa da dívida em Ibatiba

Os criminosos fugiram e não foram localizados

Publicado em 

13 fev 2019 às 14:50

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 14:50

Adolescente é baleado nas costas por causa da dívida em Ibatiba Crédito: Internauta Gazeta Online
Um adolescente de 17 anos levou um tiro nas costas na noite de terça-feira (12) no Centro de Ibatiba, região do Caparaó. O crime teria sido motivado por uma dívida existente entre um dos atiradores e a vítima. Ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Militar o crime aconteceu por volta das 22h. O adolescente contou que devia uma quantia em dinheiro para um dos suspeitos e que horas antes teria pego um celular para receber a dívida, mas o autor pegou uma arma e efetuou o disparo.
Moradores da região ficaram assustados. Um marceneiro de 18 anos estava dentro de uma farmácia e chegou a ouvir o disparo. “As coisas acontecem assim no meio da rua, não tem segurança. Se eu passasse na hora poderia ter sido atingido, é um perigo”, disse.
A vítima foi encaminhada para um hospital na Grande Vitória. Os suspeitos conseguiram fugir. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas pelo Disque – Denúncia 181, não é necessário se identificar.
Adolescente é baleado nas costas por causa da dívida em Ibatiba
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibatiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados