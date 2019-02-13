Adolescente é baleado nas costas por causa da dívida em Ibatiba Crédito: Internauta Gazeta Online

Um adolescente de 17 anos levou um tiro nas costas na noite de terça-feira (12) no Centro de Ibatiba , região do Caparaó. O crime teria sido motivado por uma dívida existente entre um dos atiradores e a vítima. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar o crime aconteceu por volta das 22h. O adolescente contou que devia uma quantia em dinheiro para um dos suspeitos e que horas antes teria pego um celular para receber a dívida, mas o autor pegou uma arma e efetuou o disparo.

Moradores da região ficaram assustados. Um marceneiro de 18 anos estava dentro de uma farmácia e chegou a ouvir o disparo. “As coisas acontecem assim no meio da rua, não tem segurança. Se eu passasse na hora poderia ter sido atingido, é um perigo”, disse.

A vítima foi encaminhada para um hospital na Grande Vitória. Os suspeitos conseguiram fugir. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas pelo Disque – Denúncia 181, não é necessário se identificar.

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