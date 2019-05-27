Acidente grave entre caminhão e van interdita BR 393, em Muqui

Pelo menos uma pessoa morreu em um acidente grave envolvendo um caminhão e uma van na BR 393, chegando na cidade de Muqui , no Sul do Estado, por volta das 7h desta segunda-feira. A morte confirmada até o momento é de um homem. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está acompanhando o caso.

De acordo com a PRF, as outras vítimas foram socorridas. Informações dão conta que a van buscava trabalhadores dentro do município e os levava até uma empresa de mármore, que fica em Muqui.

De acordo com os policiais militares que fizeram o primeiro atendimento antes da PRF chegar ao local do acidente, o homem que morreu ficou agarrado às ferragens.

Segundo o cabo Benevenute, da Polícia Militar, algumas pessoas que não estavam envolvidas no acidente passaram mal e também precisaram ser socorridas, mas não foi possível precisar quantas. O trânsito no local está fluindo em meia pista, no sistema pare e siga.

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