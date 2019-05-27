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Sul do ES

Acidente grave entre caminhão e van interdita BR 393, em Muqui

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estão sendo socorridas. Uma equipe da PRF está a caminho

Publicado em 

27 mai 2019 às 10:16

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 10:16

Pelo menos uma pessoa morreu em um acidente grave envolvendo um caminhão e uma van na BR 393, chegando na cidade de Muqui, no Sul do Estado, por volta das 7h desta segunda-feira. A morte confirmada até o momento é de um homem. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está acompanhando o caso. 
De acordo com a PRF, as outras vítimas foram socorridas. Informações dão conta que a van buscava trabalhadores dentro do município e os levava até uma empresa de mármore, que fica em Muqui.
De acordo com os policiais militares que fizeram o primeiro atendimento antes da PRF chegar ao local do acidente, o homem que morreu ficou agarrado às ferragens. 
Segundo o cabo Benevenute, da Polícia Militar, algumas pessoas que não estavam envolvidas no acidente passaram mal e também precisaram ser socorridas, mas não foi possível precisar quantas. O trânsito no local está fluindo em meia pista, no sistema pare e siga.
Acidente grave entre caminhão e van interdita BR 393, em Muqui
ASSISTA AO VÍDEO DO LOCAL APÓS O ACIDENTE
De acordo com uma funcionária do Hospital Maternidade Aluísio Figueira, quatro pacientes com estado de saúde estável estão sendo atendidos no local. Os casos mais graves foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 

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