Acidente envolvendo duas motos e um carro deixa um morto em Atílio Vivacqua

O motorista do veículo de passeio, um homem de 54 anos, contou para a Polícia Militar que ele seguia sentido Centro – BR 101 e, ao passar próximo ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), se deparou com uma motocicleta na contramão e com os faróis apagados. Em seguida, houve a colisão. Após a batida, o motorista contou que perdeu o controle do veículo e bateu em outra motocicleta conduzida por um jovem de 18 anos.