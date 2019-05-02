Um motociclista de 37 anos morreu após um acidente na noite desta quarta-feira (01) na Rodovia Ricardo Barbieri, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. O acidente envolveu duas motocicletas e um veículo de passeio.
O motorista do veículo de passeio, um homem de 54 anos, contou para a Polícia Militar que ele seguia sentido Centro – BR 101 e, ao passar próximo ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), se deparou com uma motocicleta na contramão e com os faróis apagados. Em seguida, houve a colisão. Após a batida, o motorista contou que perdeu o controle do veículo e bateu em outra motocicleta conduzida por um jovem de 18 anos.
Acidente envolvendo duas motos e um carro deixa um morto em Atílio Vivacqua
O impacto da primeira batida foi tão forte que Júlio Matielo Cansi, que conduzia a moto com os faróis apagados, morreu na hora. O motorista foi socorrido por populares e o motociclista de 18 anos foi levado por uma ambulância para o hospital do município. Os dois permanecem internados.
O corpo de Júlio foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai apurar o caso.