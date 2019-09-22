Acidente entre duas motos e um carro mata uma pessoa em Alegre

Um grave acidente que aconteceu na noite deste sábado (21) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR 482, em Alegre, no Sul do Estado. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência, que envolveu duas motos e um veículo.
A causa do acidente não foi informada. De acordo com a PM, a colisão de duas motos com um Volkswagen Gol aconteceu no km 71, no trecho entre o município de Jerônimo Monteiro e o distrito de Rive.
A PRF também foi acionada e confirmou que, além do óbito no local, uma outra pessoa foi socorrida com lesões graves para a Santa de Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.