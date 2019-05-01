Acidente em Mimoso do Sul deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas no início da tarde desta terça-feira (30) em um capotamento na Rodovia Rubens Rangel, que liga
a BR 101, na Região Sul. As causas do acidente não foram informadas.
Segundo a Polícia Militar, após o acidente, um homem e uma mulher foram encaminhados para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, por volta das 13h30. No hospital, os militares foram informados de que as vítimas já tinham sido transferidas para o hospital de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado.