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Acidente

Acidente em Mimoso do Sul deixa duas pessoas feridas

As causas do acidente não foram informadas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 abr 2019 às 21:25

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 21:25

Duas pessoas ficaram feridas no início da tarde desta terça-feira (30) em um capotamento na Rodovia Rubens Rangel, que liga
Mimoso do Sul
a BR 101, na Região Sul. As causas do acidente não foram informadas.

 
Segundo a Polícia Militar, após o acidente, um homem e uma mulher foram encaminhados para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, por volta das 13h30. No hospital, os militares foram informados de que as vítimas já tinham sido transferidas para o hospital de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

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