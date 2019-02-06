Acidente e morte na BR 101 em Mimoso do Sul

Uma pessoa morreu na batida em Mimoso do Sul Crédito: Internauta | Gazeta Online

Mimoso do Sul, no Sul do Estado, no final da tarde desta terça-feira (5). As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que a batida foi entre uma carreta e um carro, por volta das 17h45. Uma pessoa morreu em um acidente na BR 101, emno Sul do Estado, no final da tarde desta terça-feira (5). As primeiras informações daindicam que a batida foi entre uma carreta e um carro, por volta das 17h45.

As causas da batida ainda não foram informadas. Inicialmente, segundo a PRF, a pista estava parcialmente interditada e o trânsito fluindo através do sistema pare e siga. Porém, por volta das 19h, a pista foi totalmente interditada.

O ponto da batida é próximo ao trevo de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul. Moradores afirmam que duas ambulâncias da Eco101 foram descoladas para o local. A identificação da vítima e em qual veículo estava, ainda não foi informada.