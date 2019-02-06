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Acidente

Acidente e morte na BR 101 em Mimoso do Sul

O ponto da batida é próximo ao trevo de São Pedro do Itabapoana
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 fev 2019 às 21:38

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 21:38

Uma pessoa morreu na batida em Mimoso do Sul Crédito: Internauta | Gazeta Online
Uma pessoa morreu em um acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, no final da tarde desta terça-feira (5). As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que a batida foi entre uma carreta e um carro, por volta das 17h45.
As causas da batida ainda não foram informadas. Inicialmente, segundo a PRF, a pista estava parcialmente interditada e o trânsito fluindo através do sistema pare e siga. Porém, por volta das 19h, a pista foi totalmente interditada.
> Vídeo: novo deslizamento de pedra assusta famílias em Castelo
O ponto da batida é próximo ao trevo de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul. Moradores afirmam que duas ambulâncias da Eco101 foram descoladas para o local. A identificação da vítima e em qual veículo estava, ainda não foi informada.
Em nota, a concessionária que administra a via, a Eco101, disse que o Centro de Controle Operacional (CCO) foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, ambulância e guincho), além da PRF e IML para atendimento da ocorrência. Agora, a informação é de que o trecho está em sistema pare e siga.

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