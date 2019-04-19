Acidente deixa três feridos em São José do Calçado

Um acidente deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (19) em São José do Calçado, no Sul do Estado. Um dos feridos é um policial militar que seguia para o trabalho. Todos foram socorridos conscientes e encaminhados para o Hospital Estadual São José do Calçado.
Segundo informações da Polícia Militar, a batida aconteceu na altura de Campo da Fazenda, por volta das 15h30, na ES 484, via que liga São José do Calçado a Bom Jesus do Norte. O soldado da PM seguia em uma motocicleta para Calçado, para assumir o serviço, quando uma motocicleta saiu de uma estrada de chão e tomou a rodovia de repente, causando a colisão entre os veículos.
O PM, uma motociclista e um homem na garupa se feriram, porém sem gravidade. Os três foram socorridos por ambulâncias do município e encaminhados ao Hospital Estadual de São José do Calçado.
A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas.