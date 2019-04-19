Acidente deixa três feridos em São José do Calçado

Segundo informações da, a batida aconteceu na altura de Campo da Fazenda, por volta das 15h30, na ES 484, via que liga São José do Calçado a. O soldado da PM seguia em uma motocicleta para Calçado, para assumir o serviço, quando uma motocicleta saiu de uma estrada de chão e tomou a rodovia de repente, causando a colisão entre os veículos.