Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Acidente deixa três feridos em São José do Calçado

Entre os feridos está um policial militar, que seguia para o trabalho

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 20:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 abr 2019 às 20:54
Um acidente deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (19) em São José do Calçado, no Sul do Estado. Um dos feridos é um policial militar que seguia para o trabalho. Todos foram socorridos conscientes e encaminhados para o Hospital Estadual São José do Calçado.
Segundo informações da Polícia Militar, a batida aconteceu na altura de Campo da Fazenda, por volta das 15h30, na ES 484, via que liga São José do Calçado a Bom Jesus do Norte. O soldado da PM seguia em uma motocicleta para Calçado, para assumir o serviço, quando uma motocicleta saiu de uma estrada de chão e tomou a rodovia de repente, causando a colisão entre os veículos.
O PM, uma motociclista e um homem na garupa se feriram, porém sem gravidade. Os três foram socorridos por ambulâncias do município e encaminhados ao Hospital Estadual de São José do Calçado.
A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas.
> Leia mais matérias de Acidentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente estradas São José do Calçado Bom Jesus do Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados