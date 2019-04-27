Acidente com morte na BR 482 em Jerônimo Monteiro

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um capotamento de carro na BR 482, na manhã deste sábado (27), em Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo.
Segundo a polícia, as vítimas do acidente seguiam em um Fiat Uno. A motorista perdeu o controle, bateu na cerca de proteção e capotou em um pasto, às margens da rodovia, na altura do ponto conhecido como Morro do Lixão.
Uma mulher morreu na hora. A outra foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O nome delas não foi divulgado.