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Acidente

Acidente com morte na BR 482 em Jerônimo Monteiro

Motorista perdeu o controle, bateu na cerca de proteção e capotou em um pasto, às margens da rodovia

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 17:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2019 às 17:54
Acidente em Jerônimo Monteiro Crédito: Internauta
Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um capotamento de carro na BR 482, na manhã deste sábado (27), em Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo.
Segundo a polícia, as vítimas do acidente seguiam em um Fiat Uno. A motorista perdeu o controle, bateu na cerca de proteção e capotou em um pasto, às margens da rodovia, na altura do ponto conhecido como Morro do Lixão.
> Três feridos em acidente na BR 259 em Colatina
Uma mulher morreu na hora. A outra foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O nome delas não foi divulgado.
> Leia mais publicações sobre Acidentes

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