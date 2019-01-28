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Acidente

Acidente com carreta na BR 101 deixa dois feridos em Iconha

Houve vazamento de combustível e a pista precisou ser interditada nos dois sentidos por uma hora

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 18:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jan 2019 às 18:56
Um capotamento de uma carreta no final da manhã desta segunda-feira (28) deixou duas pessoas feridas no quilômetro 384 da BR 101, em Iconha, no Sul do Estado. Houve vazamento de combustível e a pista precisou ser interditada nos dois sentidos por uma hora.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, Eco 101, a carreta capotou no km 384, em Iconha, no sentido norte da rodovia. No momento do acidente, por volta de 11h, não houve interdição de pista, mas às 12h10 a via foi totalmente interditada por medida de segurança por conta de um vazamento de combustível na pista. Às 13h10 a via foi totalmente liberada.
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Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros. As vítimas foram removidas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.

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