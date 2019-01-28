Acidente com carreta na BR 101 deixa dois feridos em Iconha

De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária,, a carreta capotou no km 384, em Iconha, no sentido norte da rodovia. No momento do acidente, por volta de 11h, não houve interdição de pista, mas às 12h10 a via foi totalmente interditada por medida de segurança por conta de um vazamento de combustível na pista. Às 13h10 a via foi totalmente liberada.