Acidente com carreta na BR 101 deixa dois feridos em Iconha

Um capotamento de uma carreta no final da manhã desta segunda-feira (28) deixou duas pessoas feridas no quilômetro 384 da BR 101, em Iconha, no Sul do Estado. Houve vazamento de combustível e a pista precisou ser interditada nos dois sentidos por uma hora.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, Eco 101, a carreta capotou no km 384, em Iconha, no sentido norte da rodovia. No momento do acidente, por volta de 11h, não houve interdição de pista, mas às 12h10 a via foi totalmente interditada por medida de segurança por conta de um vazamento de combustível na pista. Às 13h10 a via foi totalmente liberada.
Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros. As vítimas foram removidas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.