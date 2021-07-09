Saiba onde descartar material reciclável em Vitória

Além de gerar renda para catadores de materiais recicláveis, os pontos de coleta de materiais recicláveis contribuem para a preservação do meio ambiente. Na Capital, são mais de 70 pontos de entrega voluntária de lixo seco espalhados em 24 bairros:
Para que o serviço seja eficaz, é necessário que os lixos sejam corretamente separados antes de serem descartados. Nos ecopostos, deve ser colocado apenas o lixo seco. Confira como deve ser feito o descarte:
- Papéis: papel, jornal, papelão, embalagens de papel e papelão, guardanapos sem resíduos de alimento e líquidos e embalagens de suco longa vida sem resíduos líquidos;
- Plásticos: garrafas, potes, copos sem resíduos de alimento e líquidos, pratos e talheres descartáveis sem resíduos de alimento;
- Metais: latas sem resíduos de líquidos e embalagens de marmitex sem resíduos de alimento;
- Vidros: garrafas, copos e cacos de vidro sem resíduos de alimento e líquidos.
PRESERVAÇÃO
Segundo a Prefeitura de Vitória, os moradores das regiões onde os ecopostos foram instalados receberam abordagens educativas sobre a preservação do equipamento. Jucelino Freitas, morador do Bonfim, aprovou a iniciativa, afirmando que sabe da importância para a limpeza da cidade.
Já Simone da Mata, que mora em Santa Martha e frequentemente usa os serviços de estética e beleza na região, acha imprescindível a instalação do ponto de coleta. "É bom para a cidade, para as associações de reciclagem e para o meio ambiente", disse.