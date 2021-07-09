Saiba onde descartar material reciclável em Vitória

Descarte consciente: Vitória tem mais de 70 pontos de coleta de material reviclável Crédito: Rosa Blackman

Além de gerar renda para catadores de materiais recicláveis, os pontos de coleta de materiais recicláveis contribuem para a preservação do meio ambiente. Na Capital, são mais de 70 pontos de entrega voluntária de lixo seco espalhados em 24 bairros:

Para que o serviço seja eficaz, é necessário que os lixos sejam corretamente separados antes de serem descartados. Nos ecopostos, deve ser colocado apenas o lixo seco. Confira como deve ser feito o descarte:

Papéis: papel, jornal, papelão, embalagens de papel e papelão, guardanapos sem resíduos de alimento e líquidos e embalagens de suco longa vida sem resíduos líquidos;

papel, jornal, papelão, embalagens de papel e papelão, guardanapos sem resíduos de alimento e líquidos e embalagens de suco longa vida sem resíduos líquidos; Plásticos: garrafas, potes, copos sem resíduos de alimento e líquidos, pratos e talheres descartáveis sem resíduos de alimento;

garrafas, potes, copos sem resíduos de alimento e líquidos, pratos e talheres descartáveis sem resíduos de alimento; Metais: latas sem resíduos de líquidos e embalagens de marmitex sem resíduos de alimento;

latas sem resíduos de líquidos e embalagens de marmitex sem resíduos de alimento; Vidros: garrafas, copos e cacos de vidro sem resíduos de alimento e líquidos.

PRESERVAÇÃO

Segundo a Prefeitura de Vitória , os moradores das regiões onde os ecopostos foram instalados receberam abordagens educativas sobre a preservação do equipamento. Jucelino Freitas, morador do Bonfim, aprovou a iniciativa, afirmando que sabe da importância para a limpeza da cidade.

Durante a instalação dos ecopostos, foi feito um trabalho de conscientização com a população Crédito: Rosa Blackman