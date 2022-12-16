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Uso indevido

Vereador é processado por filmar campanha na Câmara de Colatina

Olmir Castiglioni gravou vídeo no plenário, pedindo voto nas últimas eleições; ato é considerado ilegal por tornar menos justa a disputa entre candidatos

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 18:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 dez 2022 às 18:48
Olmir Castiglioni é vereador em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo
Olmir Castiglioni é vereador em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal
Vereador é processado por filmar campanha na Câmara de Colatina
O vereador Olmir Castiglioni (Solidariedade) está sendo processado pelo Ministério Público Eleitoral por ter usado a Câmara de Colatina, onde atua, para gravar um vídeo da própria campanha, com o objetivo de angariar votos para deputado estadual —  cargo que disputou nas eleições deste ano.
Conforme divulgado pelo órgão nesta sexta-feira (16), o político fez uso indevido do plenário da Casa Legislativa Municipal, "com os brasões da cidade e a bandeira do Brasil ao fundo, fazendo pedido explícito de voto para si mesmo e informando o número de urna dele", o que fere a legislação.
O Artigo 73 da Lei nº 9.504 de 1947 diz ser proibido aos agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta dos municípios, porque isso tenderia a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos.
"O dispositivo legal visa ao equilíbrio e à igualdade no pleito eleitoral, quando proíbe o uso de bens públicos pelos candidatos durante as campanhas", defende o procurador regional Carlos Vinicius Cabeleira. Pela prática indevida, o Ministério Público Eleitoral pede o pagamento de R$ 15 mil em multa.

O outro lado

Soldado da Polícia Militar, o vereador Olmir Castiglioni ficou em 84º lugar na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu o apoio de 5.665 eleitores — o equivalente a 0,27% dos votos.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o político por meio das redes sociais e e-mail. Assim que um retorno for dado, este texto será atualizado com o posicionamento dele ou da defesa.

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