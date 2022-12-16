Olmir Castiglioni é vereador em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal

Your browser does not support the audio element. Vereador é processado por filmar campanha na Câmara de Colatina

O vereador Olmir Castiglioni (Solidariedade) está sendo processado pelo Ministério Público Eleitoral por ter usado a Câmara de Colatina , onde atua, para gravar um vídeo da própria campanha, com o objetivo de angariar votos para deputado estadual — cargo que disputou nas eleições deste ano.

Conforme divulgado pelo órgão nesta sexta-feira (16), o político fez uso indevido do plenário da Casa Legislativa Municipal, "com os brasões da cidade e a bandeira do Brasil ao fundo, fazendo pedido explícito de voto para si mesmo e informando o número de urna dele", o que fere a legislação.

O Artigo 73 da Lei nº 9.504 de 1947 diz ser proibido aos agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta dos municípios, porque isso tenderia a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos.

"O dispositivo legal visa ao equilíbrio e à igualdade no pleito eleitoral, quando proíbe o uso de bens públicos pelos candidatos durante as campanhas", defende o procurador regional Carlos Vinicius Cabeleira. Pela prática indevida, o Ministério Público Eleitoral pede o pagamento de R$ 15 mil em multa.

O outro lado