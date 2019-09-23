Vereador de Cariacica vence segundo turno de eleição do PT municipal

Vereador de Cariacica André Lopes (PT) venceu as eleições municipais do partido Crédito: Facebook/vereador André Lopes

Cariacica, André Lopes (PT), foi eleito presidente do diretório municipal do partido, no segundo turno das eleições internas, realizado ontem. Lopes obteve 469 votos, derrotando o professor Jorge Davel, que obteve 425 e tinha o apoio do deputado Helder Salomão (PT). Ainda houve 11 votos em branco e 5 nulos. O vereador de, foi eleito presidente do diretório municipal do partido, no segundo turno das eleições internas, realizado ontem. Lopes obteve, derrotando o professor Jorge Davel, que obteve 425 e tinha o apoio do deputado. Ainda houve 11 votos em branco e 5 nulos.

Lopes contou com o apoio da ex-deputada estadual, Lúcia Dornellas, e de Cristovan Mendonça, que disputaram o primeiro turno, mas perderam. Com isso, conseguiu virar a votação, já que no primeiro turno ele foi o segundo colocado com 273 votos, enquanto Davel alcançou os mesmos 425.

Assim como nas eleições gerais brasileiras, o vitorioso precisa ter 50% dos votos válidos mais um, o que não ocorreu no primeiro turno e, por isso, foi necessário o segundo turno.

houve 29 votos a mais que o total de presentes. Por isso, uma das chapas apresentou recurso, e o resultado só foi fechado dois dias depois. De acordo com a atual presidente do PT de Cariacica, Penha Lopes, esta questão ainda está em análise pela Executiva Estadual para responsabilizar os responsáveis. O resultado da eleição, no entanto, não deve ser afetado. Na primeira etapa de votação em Cariacica, além disso, houve uma divergência entre o número de eleitores e o total de votos apurados. Em uma das urnas,Por isso, uma das chapas apresentou recurso, eDe acordo com a atual presidente do PT de Cariacica, Penha Lopes, esta questão ainda está em análise pela Executiva Estadual para responsabilizar os responsáveis. O resultado da eleição, no entanto, não deve ser afetado.

"A Executiva Municipal discutiu com a comissão eleitoral, e mantivemos a decisão deles, de somente retirar esses 29 votos, para que não fossem contabilizados. Eles não foram considerados pois as assinaturas não batiam com aquelas que os mesários registraram. Foi uma situação grave, uma tentativa de fraude, que só não se consumou porque identificamos antes. A Executiva Estadual vai continuar a apuração, e se identificar os responsáveis, vai punir", afirmou.

REFLEXOS

O resultado de Cariacica é importante pois pode ser determinante para a eleição interna em nível estadual, que ocorrerá no congresso do partido, em outubro, na qual o vencedor será escolhido pelos 250 delegados do partido. No evento, o presidente e a Executiva estadual da sigla serão de fato eleitos, e quem tem o maior número de delegados sai na vantagem.

52 cidades e também votaram para as chapas estaduais, no último dia 8, a chapa do deputado Helder Salomão saiu em vantagem, com 124 delegados. Já a da candidata Jackeline Rocha, somada com a do ex-prefeito de Vitória, João Coser, que a apoia, teve 112 delegados. A do vereador André Lopes garantiu 14 membros e, portanto, em outubro Na primeira etapa da disputa, quando escolheram presidentes dos diretórios dee também votaram para as chapas estaduais, no último dia 8, a chapa do deputado Helder Salomão saiu em vantagem, com 124 delegados. Já a da candidata, somada com a do ex-prefeito de Vitória, João Coser, que a apoia, teve 112 delegados. A do vereador André Lopes garantiu 14 membros e, portanto, em outubro pode decidir a eleição para um lado ou para o outro.

Lopes afirma que agora, com a definição do resultado, vai buscar a unidade do partido. No entanto, o fato de ter recebido o apoio de Lúcia Dornellas e de Cristovan, que apoiam Jackeline, será ponderado.

"Não dá para desconsiderar que eles desde o início já estavam com a Jackeline. Não significa que fizemos essa troca, mas é um sinal. Mas principal é termos uma unidade. Ainda falta um mês para o congresso, vamos conversar bastante. Queremos um PT mais participativo e que seja ferramenta de luta para a classe trabalhadora", declarou.