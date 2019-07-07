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Vice-presidente da Câmara

Vereador de 38 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica no ES

Vice-presidente da Câmara, Marcelo Gomes Trindade faleceu durante este sábado (6)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 jul 2019 às 20:50

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 20:50

Vereador de Ponto Belo, Marcelo Gomes Trindade (PSDB) morreu, aos 38 anos, com suspeita de dengue hemorrágica Crédito: Divulgação | Câmara de Ponto Belo
Vice-presidente da Câmara de Ponto Belo, o vereador Marcelo Gomes Trindade (PSDB), de apenas 38 anos, morreu neste sábado (6), com suspeita de dengue hemorrágica. Conhecido também como Marcelo de Itamira, o parlamentar estava internado há 11 dias, no Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado.
Colega de partido e prefeito de Ponto Belo, Sérgio Murilo Moreira Coelho (PSDB) lamentou a morte do amigo. “Ele era muito competente e querido, por isso, várias pessoas foram se despedir dele hoje. Foi muito comovente”, resumiu, após comparecer ao sepultamento, realizado por volta das 15h30, no distrito de Itamira.
Durante a madrugada, o parlamentar foi homenageado na Câmara Municipal, local onde também foi feito o velório dele, neste domingo (7). Eleito com 275 votos, Marcelo já havia sido presidente do Legislativo de Ponto Belo e estava no segundo mandato como vereador. Agora, a cadeira dele passará a ser ocupada por Hélio Rocha Santos (PSDB), o Fiote.
Presidente municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Marcelo Gomes Trindade deixa esposa e sete filhos. Em decorrência da perda, o município de Ponto Belo decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta segunda-feira (8). O laudo médico para confirmar a causa da morte ainda não foi divulgado.

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