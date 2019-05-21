Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Defesa Social

Vereador Cabo Porto deve substituir coronel Nylton na Segurança da Serra

Aliado do prefeito Audifax Barcelos, vereador de primeiro mandato é cotado para assumir secretaria de Defesa Social
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

20 mai 2019 às 21:40

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 21:40

Vereador da Serra Cabo Porto (PSB) Crédito: Fernando Madeira | GZ
O vereador Cabo Porto (PSB) deve ser o novo secretário de Defesa Social da Serra, em substituição ao coronel Nylton Rodrigues, que pediu exoneração na última sexta-feira (17).
A informação foi confirmada pelo vereador. "A princípio, sim (será ele o novo secretário). A chance é de 99%. Estamos avaliando a equipe", disse, no início da noite desta segunda (20).
À coluna Vitor Vogas, Nylton Rodrigues, ex-comandante-geral da Polícia Militar evitou detalhar as razões que o levaram a deixar o cargo. Disse apenas que a decisão foi tomada no "âmbito familiar".
Vereador no primeiro mandato, Cabo Porto é um dos aliados de primeira hora do prefeito Audifax Barcelos (Rede). É um dos membros do grupo que enfrenta a oposição ao prefeito no plenário da Câmara.
Em nota, a prefeitura informou apenas que o nome será definido até o final desta semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados