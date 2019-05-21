Vereador Cabo Porto deve substituir coronel Nylton na Segurança da Serra

Vereador da Serra Cabo Porto (PSB) Crédito: Fernando Madeira | GZ

Cabo Porto (PSB) deve ser o novo secretário de Defesa Social da Serra, em substituição ao coronel Nylton Rodrigues, O vereador(PSB) deve ser o novo secretário de Defesa Social da, em substituição ao coronel Nylton Rodrigues, que pediu exoneração na última sexta-feira (17)

A informação foi confirmada pelo vereador. "A princípio, sim (será ele o novo secretário). A chance é de 99%. Estamos avaliando a equipe", disse, no início da noite desta segunda (20).

À coluna Vitor Vogas , Nylton Rodrigues, ex-comandante-geral da Polícia Militar evitou detalhar as razões que o levaram a deixar o cargo. Disse apenas que a decisão foi tomada no "âmbito familiar".

Vereador no primeiro mandato, Cabo Porto é um dos aliados de primeira hora do prefeito Audifax Barcelos (Rede). É um dos membros do grupo que enfrenta a oposição ao prefeito no plenário da Câmara.