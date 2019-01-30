Vélez: ensino deve ter qualidade para permitir acesso à universidade

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, defendeu nesta quarta-feira (30) que o ensino básico, que vai da educação infantil até o ensino médio, deve ser de qualidade para permitir aos estudantes, que desejam, ingressar na universidade.

No vídeo, publicado no Twitter, Rodríguez reforça que a universidade não deve ser voltada para todos, mas para aqueles que desejam ingressar no ensino superior e que devem ter condições de competir por uma vaga.

"Universidade, do ponto de vista da capacidade, não é para todos. Somente algumas pessoas que têm desejos de estudos superiores e que se habilitam para isso entram na universidade", diz no vídeo.

Vélez Rodríguez acrescenta no vídeo: "A universidade tem que ser democrática, ou seja, todos aqueles que quiserem entrar, devem estar em pé de igualdade para poder competir pelo ingresso na universidade. A coisa melhor para ingressar na unversidade é ensino básico de qualidade, onde todo mundo se forma, todo mundo se habilita e todo mundo pode competir em pé de igualdade".