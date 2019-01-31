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Tomam posse hoje

Veja quem são os deputados estaduais que tomam posse hoje na Assembleia

Os 30 parlamentares serão empossados no cargo que vão ocupar até janeiro de 2023

Publicado em 

31 jan 2019 às 20:42

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 20:42

Os 30 deputados estaduais assumem seus mandatos nesta sexta-feira (01) com o desafio de representar os cidadãos capixabas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo até janeiro de 2023. A cerimônia de posse acontece na manhã desta sexta, no plenário da Casa, e conta com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), autoridades e convidados dos políticos eleitos.
Assembleia Legislativa, sede do Poder Legislativo estadual Crédito: Gazeta Online
A quantidade de parlamentares estaduais deve ser o triplo do número de cadeiras assumidas na Câmara dos Deputados, ou seja, como o Espírito Santo é representado por 10 deputados federais em Brasília, na Assembleia Legislativa, a bancada é formada por 30 representantes, conforme explicou o doutor em Direito Constitucional e professor da FDV, Adriano Sant’Ana Pedra.
"A Constituição Federal diz, em seu artigo 27, que o número de deputados estaduais equivalerá ao triplo de número de deputados federais", esclareceu.
Segundo ele, a medida é definida para representar os cidadãos capixabas. "O número é definido para dar representatividade à sociedade com base na quantidade da população", disse o professor.
Durante os quatro anos de mandato, cabe ao parlamentar fiscalizar o Executivo e legislar criando leis que atendam a sociedade. Segundo o professor, a principal função do político é criar leis no âmbito estadual. "De fato a função dos deputados é legislar, embora não seja uma função que dependa única e exclusivamente dele, é uma função principal", disse Sant'Ana Pedra.
Cabe ao deputado estadual sugerir e aprovar projetos, mas algumas propostas são de iniciativa do Executivo, como a que define o valor do Orçamento anual do governo do Estado.

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