Veja propostas de Felipe D’Avila para o Brasil

Nascido em São Paulo, Felipe D’Ávila tem 59 anos, é cientista político, mestre em Administração Pública e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP). É escritor, casado, pai de 4 filhos. Diz ser apaixonado pelo Brasil e defensor da liberdade. Através da atuação no CLP, já impactou 1 em cada 5 municípios brasileiros que promoveram políticas públicas voltadas a diversas áreas.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Digitalização total
- Fortalecer a telemedicina
- Centrais inteligentes do sus
- Protocolos unificados
- Fortalecer a atenção primária
- Cuidados paliativos
- Qualificação profissional
- Formação de gestores
- Premiar a qualidade do atendimento
- Estimular o setor privado a trabalhar com o sus
- Foco na prevenção
- Apoiar o esforço de universalização do acesso ao saneamento básico
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Articulação nacional
- Replicar exemplos de sucesso
- Universalizar a pré-escola e a alfabetização
- Escola em tempo integral
- Educação profissional e tecnológica
- Estimular os convênios
- Fomentar a qualificação de professores
- Metas e bônus
- Internet em todas as escolas
- Big data da educação básica
- Reforma do ensino superior público
- Financiamento estudantil
- Empreendedorismo na escola
- Fortalecer políticas de ciência e tecnologia
- Conselho da cultura
- Pontes com a educação
- Mapear as atividades
- Patrimônio natural
EMPREGO
- Eliminar a pobreza extrema em quatro anos
- Medir a pobreza
- Estabelecer metas para reduzir a pobreza
- Estimular o empreendedorismo
- Contas públicas no azul
TRANSPORTE
Não tem propostas
SEGURANÇA
- Agir contra o crime organizado
- Autonomia da pf
- Prisão em segunda instância
- Fim do foro privilegiado
- Endurecer a execução penal
- Punir crimes contra o erário
- Responsabilizar os partidos
- Controle de armas e munições
- Metas de esclarecimento de crimes
MEIO AMBIENTE
- Desmatamento líquido zero até 2030
- Recuperar 3 milhões de hectares
- Integrar a pecuária
- Salto na logística
- Agricultura 100% limpa
- A biomassa é nossa
HABITAÇÃO
- Não tem propostas
INFRAESTRUTURA
- O Programa de Parcerias de Investimento (PPI) – criado em 2016 para dar consistência técnica aos novos projetos de infraestrutura, preparando-os para a licitação – deve ser mantido, modernizado e fortalecido.