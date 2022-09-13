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Candidato à Presidência

Veja propostas de Felipe D’Avila para o Brasil

Escritor e cientista político disputa comando do Palácio do Planalto pelo Novo

Publicado em 

13 set 2022 às 14:50

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 14:50

Felipe d'Avila
Luiz Felipe D'Avila, candidato à Presidência da República pelo Novo Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Nascido em São Paulo, Felipe D’Ávila tem 59 anos, é cientista político, mestre em Administração Pública e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP). É escritor, casado, pai de 4 filhos. Diz ser apaixonado pelo Brasil e defensor da liberdade. Através da atuação no CLP, já impactou 1 em cada 5 municípios brasileiros que promoveram políticas públicas voltadas a diversas áreas.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Digitalização total 
  • Fortalecer a telemedicina
  • Centrais inteligentes do sus
  • Protocolos unificados 
  • Fortalecer a atenção primária
  • Cuidados paliativos
  • Qualificação profissional
  • Formação de gestores
  • Premiar a qualidade do atendimento
  • Estimular o setor privado a trabalhar com o sus
  • Foco na prevenção
  • Apoiar o esforço de universalização do acesso ao saneamento básico

EDUCAÇÃO E CULTURA

  • Articulação nacional 
  • Replicar exemplos de sucesso
  • Universalizar a pré-escola e a alfabetização
  • Escola em tempo integral
  • Educação profissional e tecnológica
  • Estimular os convênios 
  • Fomentar a qualificação de professores
  • Metas e bônus 
  • Internet em todas as escolas
  • Big data da educação básica
  • Reforma do ensino superior público
  • Financiamento estudantil
  • Empreendedorismo na escola
  • Fortalecer políticas de ciência e tecnologia
  • Conselho da cultura 
  • Pontes com a educação 
  • Mapear as atividades 
  • Patrimônio natural

EMPREGO

  • Eliminar a pobreza extrema em quatro anos
  • Medir a pobreza 
  • Estabelecer metas para reduzir a pobreza
  • Estimular o empreendedorismo
  • Contas públicas no azul

TRANSPORTE

Não tem propostas

SEGURANÇA

  • Agir contra o crime organizado
  • Autonomia da pf 
  • Prisão em segunda instância
  • Fim do foro privilegiado 
  • Endurecer a execução penal
  • Punir crimes contra o erário
  • Responsabilizar os partidos
  • Controle de armas e munições
  • Metas de esclarecimento de crimes

MEIO AMBIENTE

  • Desmatamento líquido zero até 2030
  • Recuperar 3 milhões de hectares
  • Integrar a pecuária
  • Salto na logística
  • Agricultura 100% limpa 
  • A biomassa é nossa

HABITAÇÃO

  • Não tem propostas

INFRAESTRUTURA

  • O Programa de Parcerias de Investimento (PPI) – criado em 2016 para dar consistência técnica aos novos projetos de infraestrutura, preparando-os para a licitação – deve ser mantido, modernizado e fortalecido.

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