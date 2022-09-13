Veja propostas de Felipe D’Avila para o Brasil

Nascido em São Paulo, Felipe D’Ávila tem 59 anos, é cientista político, mestre em Administração Pública e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP). É escritor, casado, pai de 4 filhos. Diz ser apaixonado pelo Brasil e defensor da liberdade. Através da atuação no CLP, já impactou 1 em cada 5 municípios brasileiros que promoveram políticas públicas voltadas a diversas áreas.