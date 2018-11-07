Veja os principais pontos da entrevista de Sergio Moro

Sérgio Moro Crédito: Agência Brasil

Em pouco mais de uma hora e meia de conversa com jornalistas nesta terça-feira, o juiz Sergio Moro - anunciado como ministro da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro - falou sobre propostas polêmicas como a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, a redução da maioridade penal para 16 anos, a classificação de movimentos sociais como terroristas, uma indicação ao Supremo Tribunal Federal no futuro e o risco de ameaça à democracia. Veja os principais trechos da entrevista:

Aceitação do cargo de ministro

"Eu sei que é uma decisão controvertida que gerou críticas por parte da imprensa, organismos internacionais. Tomei a decisão que me pareceu melhor para buscar a consolidação dos avanços nos últimos anos em relação à corrupção e não corrermos risco de retrocesso. Não creio que contrariei afirmação que fiz há anos de que jamais entraria na política. Eu sigo para atuar numa função eminentemente técnica. Não tenho nenhuma pretensão de concorrer a cargos eleitorais em qualquer momento da minha vida."

Crime organizado

"Embora a estratégia não seja a do confronto, temos que reconhecer que ele é uma possibilidade. Sabemos que temos regiões que são dominadas por organizações criminosas territorialmente. Talvez ele tenha sido mais grave no passado, mas ainda é grave. As pessoas vivem nessas áreas quase num estado permanente de exceção, dominadas por gagues armadas. Isso é intolerável e precisa ser enfrentado. A estratégia tem que ser a de evitar qualquer tipo de confronto. Havendo, porém, o confronto, tem que se discutir a situação de um agente policial que alveja um desses traficantes. A nossa legislação, ao meu ver, contempla as situações de legítima defesa e estrito cumprimento do poder legal. Tem que avaliar se é necessário uma regulação melhor".

Incorporação do Coaf ao Ministério da Justiça

"Essas questões ainda estão sendo estudadas, mas acho pertinente a vinda do Coaf para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública porque ele trabalha com a prevenção à lavagem de dinheiro e como órgão de inteligência. Isso tem muito mais relação com a Justiça do que da Fazenda".

Direito das minorias

"A ação do ministério não se resume à corrupção. Para essas outras áreas, vai haver uma atenção. Claro que o foco da agenda inicial é anticorrupção e anticrime organizado, mas nenhuma das áreas que estão no âmbito das atribuições do ministério vão ser negligenciadas".

Flexibilização do Estatuto do Desarmamento

"Conversei com o presidente eleito e existe uma plataforma na qual ele se elegeu que prega a flexibilização da posse de armas. Dentro disso, me parece inconsistente agir de maneira contrária. Quando falamos de posse, falamos da arma mantida em casa. Se houve uma reclamação geral por aqueles que desejam ter posse de arma, então existe uma discussão. Eu externei minha preocupação a ele de que uma flexibilização excessiva pode ser muitas vezes utilizada como fonte de armamento para organizações criminosas. Então tem que pensar quantas armas cada indivíduo vai poder ter em sua casa. Se for um número exagerado, há risco de desvio de finalidade. Quanto ao porte, o próprio presidente tem posição de que isso tem que ser mais restrito".

Redução da maioridade penal

"Existe uma proposta em discussão que prevê a redução para 16 anos em casos de crimes graves. O adolescente precisa ser protegido, mas um jovem acima de 16 anos já tem condições de percepção que não pode matar. Um tratamento diferenciado para esses casos me parece razoável. Se pode argumentar que isso não resolve o problema da criminalidade. De fato. Mas existem questões relativas à Justiça individual, de pais que perdem seus filhos ou filhos que perdem pais, e a mudança é para fazer Justiça a esses casos".

Tipificar invasão de propriedade como crime de terrorismo

"As pessoas têm liberdade de manifestação e expressão e não é diferente com os movimentos sociais. No entanto, quando existem situações de lesão de interesse de terceiro, como invasão de propriedade privada, não se pode tratar esses movimentos como inimputáveis. Eles têm que responder por eventuais agressões de direitos a terceiros. Me parece que qualificá-los como uma organização terrorista é algo que não é consistente".

Ditadura militar

"A minha percepção é que existe uma certa insatisfação no âmbito militar como se os militares tivessem feito aquilo sozinhos. Mas havia também reivindicações de parte da sociedade civil para que tomassem aquela posição. Mas não estou assumindo o ministério para discutir os fatos das décadas de 1960 e 1970".

Divergências com Bolsonaro

"Não tinha relacionamento com o presidente e nesse primeiro contato me parece um homem bastante sensato e ponderado. Eu assumo a minha posição no governo ciente de que estou numa posição subordinada. Fui apresentar a ele uma proposta de trabalho para ver se tinha convergência. O resultado da conversa foi positivo ainda que não possa haver convergência absoluta. Podemos conversar e cada um ceder nas suas posições ou ele dar a última palavra. A decisão final é dele".

Futuro da Lava-Jato

"A juíza que vai assumir os casos é muito preparada, competente e íntegra. Não é uma juíza que surge agora. Ela tem longo histórico na Justiça federal, já me substituiu na Lava-Jato e foi, por ter certeza que ela estaria em boa mãos, que eu me senti mais confortável para aceitar o convite".

Papel da nova Controladoria-Geral da União

"Isso está sendo estudado. Não tem que ser uma decisão somente minha mas de governo quanto à incorporação ou não da CGU ao ministério da Justiça e Segurança Pública".

Indicação para o Supremo Tribunal Federal

"Não estabeleci condições para aceitar o ministério. Não existe vaga no momento e nem acho apropriada a discussão a respeito disso agora".

Crise de migração de venezuelanos

"É um problema sério. Princípios de solidariedade precisam ser observados. Agora isso tem que ser discutido com todo o governo. No entanto, o meu posicionamento é o mesmo de alguns integrantes do governo de que não é possível fechar a fronteira. Não é uma solução viável. É necessário verificar o fluxo dessa migração e tentar absorver essas pessoas. Elas não podem ficar abandonadas na rua sem perspectiva nenhuma".

Relação com a imprensa

"Ainda que pontualmente tenha havido alguma crítica, a imprensa fez um excelente trabalho na cobertura da Lava-Jato e é papel dela fazer críticas. Não posso falar sobre as condutas do presidente eleito. Acho que ele tem recebido e conversado com a imprensa. O diálogo tem sido permanente".

Saídas temporárias e progressão de pena

"Não tenho todas as respostas. As propostas que irei realizar ainda serão conversadas no âmbito do governo. O governo é dele e ele dá a última posição. Não se pode progredir preso que não esteja preparado para a ressocialização, como aqueles com vinculações com o crime organizado. É inviável. Há uma noção acertada da população de que determinados crimes no Brasil têm penas pouco severas. Embora a progressão de pena seja relevante para a ressocialização, acho que muitas vezes se barateia a vida quando se tem progressão muito generosa para crimes mais graves como homicídio".

Condenação do ex-presidente Lula

"Quando se tem a desinformação de que há um desvio nessa condenação se pode chegar à conclusão de que houve uma espécie de recompensa. Mas o que houve foi um juiz cumprindo o seu dever e essa sentença eu apresentei em meados de 2017, sem qualquer relação com a eleição. Eu cumpri o meu dever".

Escassez de recursos financeiros

"Num cenário de escassez de recursos sempre é necessário foco e prioridades. No âmbito da Lava-Jato essa foi uma política adotada no início. De todo modo, foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública e pelo que me consta tem recursos orçamentários significativos. É possível realizar um bom trabalho no ministério. O orçamento aprovado é o maior orçamento da história da pasta".

Férias do cargo de juiz

"Essa discussão parte de uma premissa equivocada. Não estou assumindo um cargo no Executivo mantendo meu cargo de juiz. Só vou ser nomeado em janeiro. Até lá me afastei da jurisdição e próximo da nomeação eu vou me exonerar. Eu tirei essas férias para que possa planejar a participação no governo. Eu não enriqueci no serviço público então preciso dos vencimentos dele para minha manutenção até lá".

Estado democrático de direito

"O presidente eleito moderou o discurso durante a eleição. Não vejo em nenhum momento risco à democracia e ao estado de direito. No entanto, existem alguns receios infundados e a minha presença no governo pode ter um efeito salutar de afastar esses receios. Afinal de contas, eu sou um juiz, um homem de bem. Jamais admitiria qualquer solução fora da lei".

Prisão em segunda instância

"Um dos avanços institucionais mais relevantes no enfrentamento da grande corrupção foi a prisão após a segunda instância. Há muita discussão sobre isso e temos que respeitar as opiniões diferentes. Mas acho que não fere a presunção de inocência. Nos Estados Unidos e na França, berços da presunção de inocência, isso é admitido. Na posição de ministro vou defender que o Supremo deve manter esse precedente. Não cabe a mim pressionar o Supremo".

Escola sem partido

"É uma questão da pasta da Educação. Tenho compromisso pessoal de não opinar sobre outras pastas".

Homofobia

"Não existe política persecutória contra homossexuais ou homoafetivos. Nada. Não há possibilidade disso acontecer. Zero. Muitas vezes existe o receio de algo que não está nem potencialmente recente. Todos têm direito a igual proteção da lei. Se houver violação de direito de minorias, tem que ser apurado e se ela partir de um crime de preconceito e de ódio, tem que ser severamente punido. Em última análise, se necessário, se usa a Polícia Federal para suprir eventuais deficiências de investigações locais".

Apresentação de pacote de medidas

"A vida é um aprendizado. Não tenho todas as soluções, mas pretendo conversar com os membros do governo com mais experiência política do que eu. Pretendo uma discussão de alto nível com o Congresso. Tenho expectativa de que seja possível aprovar esse primeiro pacote em seis meses. Por isso até as propostas serão relativamente simples. No caso das 10 Medidas foi um momento político diferente que fez a Câmara reagir de maneira tão negativa àquele projeto. Talvez a discussão tenha sido contaminada pelo momento político. Acredito que no início de um novo governo há possibilidade de abertura maior ao diálogo e aprovação de medidas anticorrupção e anticrime organizado".

Confronto policial

"Há necessidade de repensar o tratamento jurídico. Se ele suficiente ou não para cobrir situações do policial diante de um confronto. Precisa ter um protocolo. Você vai esperar ser alvejado por um tiro de fuzil para reagir? Tem que ser analisado se essas situações estão ou não cobertas pela atual legislação de legítima defesa e estrito cumprimento do poder legal. Não havendo, cogitar uma solução jurídica. Em nenhum momento defendo o confronto policial como estratégia de enfrentamento contra o crime organizado. O confronto policial tem que ser evitado. A estratégia de desmantelamento do crime organização passa por foco, recursos, equipe de investigação, prisão e isolamento dos líderes e confisco do patrimônio do crime organizado. Essa é a receita adotada de maneira exitosa contra as cinco famílias mafiosas em Nova York na década de 1980".

Palocci

"Demos aos fatos e às provas a máxima publicidade. Não cabe ao Judiciário ser uma espécie de guardião de segredos sombrios dos governantes. Os governados têm direito de saber o que fazem seus governantes. Isso foi feito desde 2014. Em diversos momento, sofri crítica por conta dessa publicidade como se fosse um vazamento de informação. Apenas cumpri a Constituição. Acho que eu não tinha o direito de, por causa da eleições, deixar de tornar público aqueles fatos".

Relação com o Congresso

"É inevitável que haja diálogo com outras instituições e em especial o Congresso."