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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Marataízes

Sem candidato à reeleição, três nomes já conhecidos na política local brigam pelo cargo máximo do Executivo municipal
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

05 set 2024 às 07:00

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 07:00

Três candidatos registraram seus nomes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para concorrer à Prefeitura de Marataízes, no Sul do Estado, nas Eleições 2024. Com o atual prefeito Tininho Batista (PSB) fora da corrida eleitoral – ele cumpre seu segundo mandato consecutivo –, brigam pelo cargo o vereador Luiz Capinzal (Republicanos), o atual vice-prefeito Jaiminho Machado (PL) e o ex-prefeito Toninho Bitencourt (Podemos).
O escolhido para suceder o atual mandatário foi o parlamentar eleito cinco vezes no município, Luiz Capinzal. O candidato conquistou o apoio do prefeito, enquanto o PSB, do governador Renato Casagrande, garantiu a vaga de vice na chapa indicando Cris da Saúde. Além da aliança com o partido socialista, o Republicanos conta também com o PRD, PSD, Solidariedade e as Federações PSDB-Cidadania e Brasil da Esperança (composta por PT, PV e PCdoB).
Também disputa o comando da cidade o vice-prefeito eleito na chapa de Tininho. O candidato, que representa o PL, decidiu se lançar na corrida após conflitos com a atual gestão, ao lado de Bianca Machado (PL). A chapa não firmou alianças com outras legendas e vai concorrer como puro-sangue - quando titular e vice são do mesmo partido.
Já Toninho, que tenta conquistar novamente o cargo que ocupou de 2005 a 2008, conta com o apoio do União Brasil, MDB, Agir e DC. O ex-prefeito tem como candidato a vice o presidente da Câmara de Vereadores, Willian Duarte (MDB).

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